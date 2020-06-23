В Краснодарском крае на реконструкцию водоснабжения выделят 1,4 млрд рублей

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23 июня 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В планах – строительство и реконструкция 11 объектов до 2022 года. Субсидии распределены из краевого бюджета в рамках реализации регионального проекта «Качество питьевой воды» нацпроекта «Экология». Соответствующее постановление подписал губернатор края Вениамин Кондратьев.

В этом году в Краснодарском крае продолжаются работы на четырех объектах. Это строительство подводящего водопровода от Армавира до села Вольного Успенского района, реконструкция водозабора и инженерных сетей в хуторе Заря под Анапой, а также водопровода в поселке Заветный в Армавире и станция обезжелезивания воды в поселке Родники города Белореченска. На них из федерального, краевого и местного бюджетов выделено более 154 млн рублей.

В 2021 году планируется обновить объекты в Горячем Ключе, Белореченске, Новокубанском районах. Финансирование этих объектов обойдется в 502 млн. На 2022 год запланировано выделить 756 млн рублей на объекты в Горячем Ключе, Калининском, Ленинградском, Приморско-Ахтарском, Каневском, Крыловском, Успенском и Темрюкском районах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.