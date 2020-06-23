Депутат и член партии «Единая Россия» подал в суд на активистов за то, что они посмели назвали его «единороссом»

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23 июня 2020, 17:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: gtrk.tv

Депутат городского совета Уфы Андрей Носков и член партии «Единая Россия» обратился в суд против местный активистов за то, что они посмели назвать его «единороссом». Он требует взыскать с ответчиков 200 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба чести и деловой репутации.

Депутат уверен, что местный штаб Навального нанес ему урон в видеоролике о протестах жителей аварийного дома. «То, что я член партии, это мое личное дело», - уверен народный избранник потому, что Носков избирался в совет как самовыдвиженец В своем исковом заявлении господин Носков при этом упоминает, что в целом вред деловой репутации оценивает в 10 миллионов рублей, но взыскать за «моральные страдания, вызванные негативной информацией» решил меньше, пишет «Коммерсант».

«Нет, ну ладно бы про незадекларированную квартиру рассказали. Или про восемь мерседесов - фиг с ними. Но назвать «единороссом» - это уж слишком!», «Ого, это уже даже для них самих звучит оскорбительно», - комментируют новости в Рунете.