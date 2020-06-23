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Кто и как прослушивает наши смартфоны с нашего же разрешения

, 17:14 [ «Аргументы Недели», , Обозреватель отдела Общество ]

Кто и как прослушивает наши смартфоны с нашего же разрешения
фото: соцсети

Встретились недавно с товарищем, а ему позвонил друг. Обмолвился, что взял кредит в банке, поболтали о том о сем, попрощались. Мы с приятелем пошли в парк, стали искать куда бы сходить пообедать. Залезли в поисковик на его смартфоне, а там реклама того самого банка. Откуда? Он ни банками, ни кредитами никогда не интересовался. Не «гуглил» их тем более. Стало интересно. Разобрались. Слушает нас, оказывается, даже выключенная техника, а мы сами на это соглашаемся. Иногда прямо при покупке.

Как же удобно работает реклама на компьютере или смартфоне! Вбиваешь, например, в поиске «купить кольцо» и тебе сразу тысячи предложений. Искать устаешь, откладываешь на «потом» и открываешь любимую соцсеть или новости в том же гугле. А там между тем всплывают магазины с ювелиркой и похожими на те, что недавно смотрел, кольцами. И уже даже не напрягает. Привыкли.

Поэтому и внимания на такие вещи с некоторых пор не обращаем, зато все чаще удивляемся, когда запрос вроде не делали, а реклама того, о чем говорили с другом или соседом даже не по телефону – просто сидя в комнате, всплывает в браузере. В голову сразу закрадываются мысли о паранойе или теории заговора. Ни то, ни другое, увы, не верно.
Специалисты по информационным технологиям уверены: если даже ваш телефон выключен – это не значит, что он вас не слышит. В любом смартфоне есть микрофон и камера, и даже если они неактивны прямо сейчас – это на самом деле не так. Более того, при определенных аппаратных или программных настройках даже динамик или наушник может превратиться в микрофон.

Эксперт по кибербезопасности доктор Питер Ханнэй в своем исследовании писал: существуют слова-триггеры, которые пробуждают телефон. Он уверен, как только смартфон фиксирует аудио-триггер, он записывает фрагмент разговора и отправляет их установленным на смартфон приложениям.

Вы возмутитесь: кто позволил? Да вы же сами и позволили, когда разрешили фейсбуку или инстаграму использовать ваш микрофон, который приложение самостоятельно и включает. Кстати, триггеров этих тысячи. И они только и ждут, пока их кто-то да озвучит. Экспериментов, которые подтверждают все это – сотни, но почему-то действительно задуматься о серьезном нарушении конфиденциальности мало кто хочет.
Слушают ли все телефоны без исключения – тоже сказать сложно, но есть еще одна интересная деталь. Покупая технику, каждый из нас получает пользовательское соглашение и подписывает, как все мы любим, не читая. Вот только там чаще всего есть очень важный пункт о том, что вы согласны на сбор и отправку данных об использовании устройства, которое покупаете.

То же касается, например, телевизоров. Недавнее исследование в США показало: «умные» телевизоры Samsung, Vizio, TCL и LG отправляют на сервер то, что вы смотрите, каждую секунду. А разрешили опять мы: не убрали галочки с соответствующих пунктов о конфиденциальности в меню при установке. Собранные данные потом продаются различным компаниям: так они срисовывают портрет аудитории.
И, казалось бы, бери и подавай в суд, борись за право на личную жизнь, но не тут-то было. Производители техники в один голос утверждают, что информация о пользователях не собирается, – они узнают о том, как работает гаджет. Личные данные нас с вами их якобы не интересуют. Тем не менее все это происходит и вряд ли хоть кому-то может понравиться. Доказать вместе с этим нарушение ваших прав – сложно и почти невозможно.

Поэтому относитесь к личным данным внимательнее. Используйте настройки приватности по максимуму, проверяйте доступ к микрофону, контактам, камере или локации и читайте инструкции к технике.
Вопросом о том, не слушает ли нас кто-нибудь еще, но не для того, чтобы показывать контекстную рекламу, задаваться лучше не стоит. Ответ, скорее всего, будет разочаровывающим. Но надеяться на то, что хоть какое-то право на личную жизнь у нас все еще есть – хочется. Правду, к сожалению, нам не скажут. Но предупрежден – значит вооружен.

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