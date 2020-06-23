Правила электробезопасности во время проведения уборочной кампании

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23 июня 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Аграрии Кубани и Адыгеи приступили к уборке зерновых. Всего во время уборочной кампании на поля Краснодарского края и Республики Адыгея выйдут более 42 тысяч единиц сельхозтехники. Энергетики напоминают сельхозпроизводителям, водителям зерноуборочной и другой крупногабаритной техники о необходимости строгого соблюдения правил безопасности во время проведения сельскохозяйственных работ в охранных зонах ЛЭП и вблизи энергообъектов.



Во время проведения с/х работ, нередки случаи повреждения воздушных линий электропередачи при работе комбайнов, тракторов и другой сельскохозяйственной техники. Они могут сопровождаться травмированием и даже гибелью людей.



Охранной зоной воздушных линий электропередачи является территория вдоль линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от крайних проводов ВЛ.



Недопустимо приближение к линиям электропередачи напряжением до 1 кВ – ближе, чем на 2 метра, от 1 до 20 кВ – ближе, чем на 10 метров; 35 кВ – на 15 метров; 110 кВ – на 20 метров.



Специалисты «Россети Кубань» напоминают, в охранных зонах ЛЭП строго запрещается проводить какие-либо работы без согласования с электросетевой организацией. Запрещен проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метров.



Кроме того, в охранных зонах ЛЭП нельзя организовывать стоянки всех видов техники, складировать или сжигать солому, стерню, другую растительность и проводить полив сельскохозяйственных культур, в случае если высота струи воды может составить выше 3 метров.



Энергетики напоминают, энергообъекты – места повышенной опасности, и просят о полном соблюдении правил безопасного поведения вблизи электроустановок во время уборочной кампании.



В случае, когда автотранспортное средство задевает провода ЛЭП, для минимизации риска попадания человека под напряжение необходимо следовать простым правилам:



Водитель, задев ЛЭП, должен остановить движение транспорта. В случае, если произошло касание оголенного кабеля под напряжением, необходимо как можно быстрее увеличить расстояние между транспортом и проводом. Если же попытка освобождения лишь усугубит положение, нужно осуществить действия, которые уберегут окружающих людей от возможного удара током.



Люди, находящиеся внутри данного автотранспорта, ни в коем случае не должны прикасаться к металлическим частям машины.



При возникновении подобной чрезвычайно ситуации и по мере обеспечения первых необходимых мер безопасности необходимо установит связь с диспетчером электросетей, а также сообщить об инциденте МЧС для того, чтобы с ЛЭП было снято опасное рабочее напряжение.



При касании части крупногабаритного автотранспортного средства высоковольтной ЛЭП в сотни раз возрастает риск возгорания резиновых шин колес. При возгорании резиновых покрышек колес, необходимо незамедлительно покинуть транспортное средство на расстояние свыше 8 метров. Эвакуация должна осуществляться следующим образом: касание к земле должно быть сомкнутыми ногами, при этом важно соблюдать полное равновесие тела во избежание попадания в зону шагового напряжения, которое появляется при растекании тока по земле. Во время эвакуации ни в коем случае нельзя допускать прикосновения частями тела транспортного средства, находящегося под высоким напряжением.



При отсутствии признаков возгорания шин лучше всего не рисковать и не стараться покинуть кабину транспортного средства до момента снятия высокого напряжения с поврежденного участка линии электропередачи. Во время того, как ожидается прибытие спасателей и снятие напряжения, необходимо оповещать о существующей опасности людей, приближающихся к зоне напряжения.



ПОМНИТЕ: повреждение проводов и опор ЛЭП может стать причиной электротравматизма и гибели людей!



В случае повреждения или обрыва воздушной линий электропередачи необходимо срочно сообщать диспетчеру РЭС или по единому бесплатному телефону горячей линии «Россети Кубань» 8-800-100-15-52.