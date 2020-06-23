«Краснодар Водоканал» предупреждает об отключении водоснабжения

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июня 2020, 16:21 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В связи с необходимостью оперативного проведения мероприятий по врезке 2-х водопроводов диаметром 160 мм в магистральную сеть по адресу: Фестивальная, 30 , 25.06.2020 г. с 09-00 часов до 17-00 часов будет произведено отключение водоснабжения абонентов по адресам: ул. Фестивальная, 15–«Магнит», 16, 17/1–прокуратура, 21-гостиница «Театральная», 23, 25, а также по ул. Тургенева,129,131. Подвоз воды будет организован специалистами предприятия.