Теперь на Кубани электромобили могут работать как такси

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июня 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На 40-й сессии депутаты ЗСК поддержали закон «О внесении изменения в статью 8 Закона Краснодарского края «Об организации транспортного обслуживания населения легковыми такси в Краснодарском крае». Теперь установлена возможность использования транспортного средства, оснащенного электрическим двигателем, в качестве легкового такси.



— Недавно было озвучено, что владельцам транспортных средств при переходе на более экологичное газомоторное топливо будут компенсироваться около 60 процентов затрат. Для нашего региона это очень актуально – территория курортная, поэтому, безусловно, этот закон достоин поддержки, – сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.



Как пояснил председатель комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель, чтобы зарегистрировать автомобиль в качестве такси владельцу нужно указать его экологический класс (не ниже второго). Однако в паспортах автомобилей с электродвигателями экологические классы не указаны, поэтому их владельцы не могут зарегистрировать в качестве такси и получить разрешение на работу. Благодаря поправкам в закон этот момент урегулирован.



— Дух и буква закона не должны противоречить друг другу. А в данном случае сложилась обратная ситуация. Получилось так, что автомобили с самым экологически чистым двигателем, электрическим, не могут использоваться в таксопарках из-за статьи краевого закона, установившей экологический норматив. Принимаемый нами закон будет работать на перспективу, ведь количество электромобилей на наших дорогах со временем будет расти. И это позволит улучшить экологическую обстановку, – прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.