Лиго и Янов день: как латвийцы отмечают самый народный праздник

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23 июня 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Все фото предоставлены специально для редакции "АН"

Латвия – страна, которая всегда была богата традициями. Лиго и Янов день испокон веков вжился в сердца всех жителей страны независимо от национальности, вероисповедания, взглядов. Все празднуют Лиго – старинный языческий праздник летнего солнцестояния и самой короткой ночи в году!

Специально для «Аргументы Недели» известные люди Латвии о празднике Лиго.

Политик, юрист, экс-глава Конституционного суда Латвии Гунарс Кутрис:

«Лиго – самый любимый праздник в нашей семье! Праздник счастья, веселья, обновления. Обычно, мы собираемся с друзьями за городом, где тишина, спокойствие и удивительная природа. По традиции мы надеваем национальные костюмы, плетем венки и проводим в песнях самую волшебную ночь в году. Конечно, мы идем искать цветок папоротника. Но это больше дань традиции… Говорят же, что раз в году цветет папоротник. В Янову ночь. И тот, кто найдет цветок обретет счастье! А зачем отказываться от счастья? Но главное – собираем травы, чтобы зимой заваривать чай и вспоминать о лете. А когда наступает 24 июня, то мы идем купаться… На заре, когда солнышко встает. Есть традиция – искупаться в росе. Если погода позволяет, то мы соблюдаем эту традицию. А Янов венок мы приносим домой и храним весь год, а потом, в следующем году, сжигаем его на костре. Уходит все старое и наступает обновление. С праздником Лиго!»

Политик, юрист экс-глава Конституционного суда Латвии Гунарс Кутрис

Политик, дипломат, руководитель канцелярии президента Латвии Андрис Тейкманис:

«Конечно, буду отмечать со своей семьей. Лиго – светлый праздник. Он включает в себя традиции нашей страны. Действительно, он объединяет всех, поэтому латвийцы считают Лиго народным праздником. Для меня праздник Лиго в этом году «преподнес» подарок: наконец я отмечу столь любимый праздник на Родине, в Латвии. Много лет я служил за пределами страны: был послом в Англии, США. Конечно, мы отмечали Лиго с латышской диаспорой за границей. Но… Лиго дома – совсем другое дело. Думаю, что мы уедем на хутор, будем есть сыр с тмином, пить пиво и отдыхать. А что касается папоротника… Нет, я искать его не буду. Это дело для молодых людей. Но традиция красивая. Желаю всем обязательно найти свое счастье в этом году. С праздником!»

Политик, дипломат, руководитель канцелярии президента Латвии Андрис Тейкманис

Политик, экс-мэр Риги Олег Буров:

«Готовимся, готовимся к Лиго: супруга испечет свой вкуснейший пирог с ревенем, замаринуем индюшатину и будем ждать гостей. Если мы в Латвии, то отмечаем праздник на природе. Так получалось, что Лиго – выходные дни, и мы их проводили за границей. Просто садились в машину и путешествовали по Европе. В этом году отметим его дома, с друзьями. Купили уже венки… Хотя, моя дочь Инна говорит, что сама будет плести венок, но я сомневаюсь. Потому и купили. Будет весело. Национальный напиток Лиго – пиво я не пью, а вот бокал вина с удовольствием. Я желаю, чтобы люди в этот день и ночь забыли обо всех проблемах и просто наслаждались праздником, общением друг с другом, природой. С праздником!»

Политик, экс-мэр Риги Олег Буров

Латвийский хоккеист, тренер Артис Аболс:

«Мы каждый год отмечаем праздник Лиго у себя в доме на берегу моря, в Энгуре. В этом году, «благодаря» коронавирусу, отметим всей семьей. Все будем дома. Отмечаем спокойно, без излишеств… Спортивный режим. Но песни, костер и веселье непременно будут. С праздником!»

Латвийский хоккеист, тренер Артис Аболс с сыном Родриго Аболсом

Политик, психолог, экс-мэр Даугавпилса Жанна Кулакова:

«Мы с семьей всегда готовимся заранее. И это не только связано с национальными блюдами, а еще устраиваем представления-сюрпризы друг другу. Лиго – семейный праздник и провести его нужно в любви, внимании, теплоте. Обычно, к нам приходят близкие друзья, мы надеваем национальные костюмы и… выбираем традицию. Своеобразное театрализованное представление. Каждый год оно разное. Что будет в этом году – не знаю! Сюрприз. Для меня Лиго – праздник волшебства. Сказка еще с детства. Всегда в ожидании… Чего? Чудо, конечно! А как же без него жить? Чудеса случаются. Это точно! Особенно в Янову ночь! С праздником!»

Политик, психолог, экс-мэр Даугавпилса Жанна Кулакова

Травматолог, член правления 2-й Рижской больницы Янис Петронис:

«Лиго – прекрасный национальный праздник. Но, как врач скажу, что следует воздержаться от необдуманных поступков. Несмотря на отмену ЧС следует помнить, что чистота – залог здоровья. Необходимо позаботиться о себе: если употребил слишком алкоголя, то не садись за руль и не прыгай через костер. Каждый год к нам в больницу попадают люди с травмами после Лиго. Это исключительно их беспечность. Лиго – традиции, мудрость латышского народа, а не излишние возлияния и травмы. Будьте здоровы!»

Травматолог, член правления 2-й Рижской больницы Янис Петронис