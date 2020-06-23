Собянин осмотрел новый уникальный Центр современного пятиборья

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23 июня 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]

Собянин осмотрел новый Центр современного пятиборья, фото соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел построенный в пос. Северный спортивный комплекс для занятий пятиборьем.

«Поселок Северный был сам знаменит своим водозабором, а сейчас будет знаменит самой лучшей европейской школой по многоборью. Тем более база есть, база прекрасная. Спортсмены достойны того, чтобы такую базу получить. Я надеюсь, что мастерство будет расти и желающих заниматься будет больше. Это мирового уровня комплекс. Я думаю, один из самых лучших в мире комплексов», - заявил Сергей Собянин.

Также мэр Москвы напомнил, что с сегодняшнего дня в городе начали работу бассейны, спортклубы, и фитнес.

«Сегодня еще один уникальный день для Москвы, для москвичей. Москва возвращается к регулярным занятиям физкультурой и спортом. Все объекты открыты: бассейны, ФОКи, фитнес-залы, что самое приятное - спортивные уличные площадки, workout площадки, детские площадки. <...> Большой день для Москвы, надеюсь, что все будет хорошо», - добавил он.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, строительство Центра современного пятиборья было начато в мае 2016 года и завершено в июне 2020 года.

Отмечается, что новый спорткомплекс стал первым в России объектом, где подготовка по всем видам дисциплин, входящих в современное пятиборье, будет проходить под одной крышей.

В новом здании расположен конноспортивный манеж и конюшня на 40 лошадей. Также был построен профессиональный 50-метровый плавательный бассейн на восемь дорожек с залом для «сухого плавания», тир для стрельбы из лука на 70 м, где одновременно могут тренироваться до 12 спортсменов, тир для стрельбы из пневматического оружия, тир для стрельбы из оружия с лазерными насадками. Помимо этого, в спорткомплексе имеется легкоатлетический манеж, тренажерный зал, помещения для отдыха и восстановления спортсменов, включая столовую на 70 посадочных мест; медицинский блок.

В новом спортивном комплексе планируется организовать подготовку спортсменов по современному пятиборью, плаванию, фехтованию, стрельбе из лука, пулевой стрельбе и триатлону.

В спорткомплексе будут проходить соревнования по современному пятиборью всероссийского и международного уровня, включая Кубок Кремля и этапы Кубка мира, а также соревнования по плаванию, фехтованию и другим дисциплинам.

В свободное от тренировок профессиональных спортсменов время спорткомплекс смогут посещать все желающие. Также в здании создано небольшое музейно-образовательное пространство с интерактивным оборудованием, посвященное истории развития современного пятиборья.