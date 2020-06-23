В законе прописаны гарантии муниципальным депутатам

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23 июня 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В ходе 40-го пленарного заседания депутаты ЗСК поддержали внесение изменений в закон «О местном самоуправлении в Краснодарском крае».



Как объяснил председатель комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления Сергей Жиленко, обозначенный закон приводится в соответствие с федеральным законодательством. Документом устанавливается в качестве гарантии сохранение места работы (должности) депутату представительного органа муниципального образования, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе.



Предполагается, что продолжительность гарантированного периода, в течение которого за депутатом будет сохраняться его основное место работы, составит не менее двух и не более шести рабочих дней. При этом продолжительность этого периода будет определяться уставом муниципального образования.



Сергей Жиленко добавил, что проектом предлагается продлить срок, в течение которого должны быть проведены выборы в органы местного самоуправления вновь образованного муниципального образования.



—Буквально месяц назад, 23 мая, были внесены изменения в федеральный закон, в соответствии с которыми продлен с полугода до года срок проведения выборов депутатов представительного органа вновь образованного муниципального образования. Сегодня мы приводим в соответствие региональную правовую базу. Такое решение позволит избирателям сделать более взвешенный и обоснованный выбор по мере того, как сформируется общественно-политическая ситуация в границах вновь образованного муниципального образования, — подытожил Юрий Бурлачко.