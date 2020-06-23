Мать заперла четверых детей в квартире и уехала. На крики о помощи приехала полиция

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июня 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве мать заперла четверых детей в квартире и уехала ремонтировать дачу после пожара. Их крики о помощи услышала соседка и вызвала полицию. Связаться с матерью стражам порядка не удалось.

30-летняя москвичка на трое суток бросила своих детей, старшему из которых 13, а младшему 2 года, одних. Вся оставленная еда закончилась в первый же вечер, на третий день они стали звать на помощь, потому что ключей от квартиры, чтобы выйти, у ребят не было. Когда полицейские вскрыли квартиру, они доставили детишек в больницу как беспризорных.

Женщина вернулась домой сама в тот же вечер, и теперь ей грозит уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию и оставление в опасности. Также органы опеки собирают документы, чтобы лишить её родительских прав, сообщает канал "LIFE" со ссылкой на правоохранительные органы.

Многодетная семья с начала года уже стоит на учете, поскольку женщина сама обращалась в органы опеки с просьбой забрать у неё дочку, которая плохо себя ведёт. Сейчас же она может лишиться все детей, на чьи пособия и жила нерадивая мамаша.