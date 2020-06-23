Майклу Калви диагностировали онкологическое заболевание

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23 июня 2020, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]

правосудие, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви выявлено онкологическое заболевание.

Калви был задержан в феврале 2019 года по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей из банка «Восточный».

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление до 13 августа срока домашнего ареста Майклу Калви и другим фигурантам дела. Во вторник, 23 июня, рассматривается апелляция на содержание Майкла Калви под домашним арестом. Защита просила первый апелляционный суд учесть состояние инвестора.

По словам адвоката инвестора Тимофея Гриднева, защита предоставляла справки о состоянии здоровья Калви на прошлом заседании, и он попросил судью обратить на это внимание, - передает РБК.

Сам Калви рассказал, что 20 марта «был прооперирован в связи с наличием подкожной опухоли правого бедра». «Дальнейшие исследования показали, что данная опухоль является злокачественной. Наблюдающие медики обеспокоены низким уровнем витамина D у меня в крови и рекомендуют помимо приема препаратов ежедневные прогулки.