Единороссы утвердили график приема граждан во втором полугодии

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23 июня 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко провел заседание фракции «Единой России» в ЗСК, на котором были обсуждены вопросы организации взаимодействия с жителями края.



Депутаты утвердили график приема в региональной общественной приемной лидера партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева на второе полугодие 2020 года. Как сказал первый заместитель руководителя фракции Николай Гриценко, по графику кубанские парламентарии должны будут провести в региональной общественной приемной 76 приемов граждан. Но с учетом сегодняшней эпидобстановки будет продолжен бесконтактный формат работы.



— Соблюдение графика приема – обязанность для депутата-единоросса. Но сейчас на обращения граждан нужно будет отвечать с помощью современных средств связи. При этом обращения, по которым даны промежуточные ответы, нельзя снимать с контроля. Также необходимо будет уведомлять заявителей о стадиях рассмотрения их обращений, – подчеркнул первый вице-спикер ЗСК.



Решение по данному вопросу было принято единогласно.



Об организации публичной деятельности и работе с обращениями граждан на заседании отчитался член фракции Александр Агеев.



В завершении спикер ЗСК Юрий Бурлачко поблагодарил депутатов-единороссов за активное участие в акции «Помоги учиться дома», инициированной в период пандемии коронавируса лидером партии Дмитрием Медведевым.



Руководитель фракции напомнил, что на собранные парламентариями средства в сумме 3,1 миллиона рублей были приобретены 190 ноутбуков, которые переданы органам образования для распределения между учащимися из многодетных и малообеспеченных семей для дистанционного обучения в период карантинных мероприятий.



— Считаю, что такая помощь очень своевременна для учащихся образовательных учреждений, особенно старших классов. Участие в этой акции показало то единство, которое есть в наших рядах. Спасибо всем за неравнодушие и понимание сложившейся ситуации, — сказал Юрий Бурлачко.