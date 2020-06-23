Прописаны допусловия для управляющих компаний технопарков

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23 июня 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На 40-й сессии ЗСК во втором чтении принят закон «О внесении изменений в статью 12.2 Закона Краснодарского края «О промышленной политике в Краснодарском крае». Информацию о нем на сессии представил вице-спикер ЗСК Сергей Алтухов.



Законом устанавливаются дополнительные требования к управляющим компаниям промышленных технопарков. Выполнение данных требований позволит им получить финансовую поддержку региона. В частности, компании не должны находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, иметь неисполненные обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.



— Принимаемый нами закон создаёт основу для конструктивного взаимодействия между органами власти края и бизнесом. Поддержка промышленного производства на Кубани – наш долгосрочный приоритет. Но предоставляя какие-то меры стимулирования за счет средств краевого бюджета, мы имеем право выдвигать к бизнесу и свои обоснованные требования. Тогда это будет не «игра в одни ворота», а взаимовыгодное партнерство, – сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.