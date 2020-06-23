Почти полмиллиарда рублей поступят в бюджет ФОМС края

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23 июня 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Законодательном Собрании Краснодарского края под председательством Юрия Бурлачко состоялась очередная 40-я сессия кубанского парламента.



В повестке дня пленарного заседания было более 30 вопросов.



Депутаты внесли изменения в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Краснодарского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.



Корректировки показателей бюджета фонда связаны с увеличением его доходов на 482,5 млн рублей. Эта сумма была получена в виде трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Большая часть этих средств – 445,3 млн рублей – будет направлена на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь. На денежные выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения планируется направить 37,2 млн рублей.



— Без малого полмиллиарда рублей поступят в бюджет нашего территориального фонда обязательного медицинского страхования из средств Федерального ФОМС. Они пойдут на оплату труда врачей и среднего медперсонала, стимулирующие выплаты отдельным категориям медработников. Сегодня мы все с надеждой и благодарностью смотрим на людей в белых халатах, которые берегут нас от многих угроз. Уверен, ни у кого возражений нет, чтобы поддержать данный законопроект в целом, – прокомментировал принятые изменения спикер ЗСК Юрий Бурлачко.