Появятся ли в Челябинской области новые трамваи, автобусы и троллейбусы?

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23 июня 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Власти Челябинской области направят на развитие транспорта более 600 млн. рублей.

Как сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области, несмотря на все сложности, связанные со снижением поступлений в бюджет и отсутствием федеральной поддержки, Алексей Текслер принял решение об обновлении общественного транспорта. 653,5 млн рублей будут направлены из резерва регионального бюджета.

Их потратят на покупку 34 полноразмерных автобусов для г. Челябинска, 5 новых трамваев для Магнитогорска, двух новых троллейбусов для Миасса, четырех автобусов для Кунашакского района. Кроме того, для Магнитогорска и Златоуста приобретут по пять современных трамвайных вагонов, которые установят на капитальную отремонтированную ходовую часть.

Отметим, что финансирование обновления общественного транспорта из федерального бюджета из-за сложной экономической обстановки перенесено на следующий год, в частности, по программе «Чистый воздух».

«Проблема обновления общественного транспорта в Челябинской области настолько застарела и актуальна, что даже несмотря на напряженный из-за коронавируса бюджет Текслер выделяет дополнительные средства из резерва, — говорит политолог Александр Мельников. — Решение губернатора примечательно еще и на контрасте с другой новостью последних дней – о возбуждении уголовного дела о халатности при покупке старых неисправных автобусов при прежнем руководстве Челябинска и области».