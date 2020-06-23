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23 июня 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Евгений Тарло, фото из соцсети

Сегодня, 23 июня, скоропостижно скончался бывший сенатор, адвокат Евгений Тарло. Сенатор от Тамбовской области Алексей Кондратьев подтвердил сообщение о смерти Тарло. Политику было 62 года.

По предварительным данным, он умер из-за сердечного приступа.

Евгений Тарло представлял интересы Тамбовской области в Совете Федерации с 2007 по 2015 год. В разные годы входил в состав комитетов по конституционному законодательству и экономической политике. Возглавлял комиссию по культуре, информации, туризму и спорту Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ. После ухода из Совфеда он стал президентом фонда "Правовое государство". Юрист являлся вице-президентом Федерального Союза адвокатов России.

На личной странице Тарло в соцсети Facebook пишут соболезнования, друзья и близкие Евгения Тарло называют его уход неожиданным.