Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Скоропостижно скончался бывший сенатор, адвокат Евгений Тарло

, 14:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Скоропостижно скончался бывший сенатор, адвокат Евгений Тарло
Евгений Тарло, фото из соцсети

Сегодня, 23 июня, скоропостижно скончался бывший сенатор, адвокат Евгений Тарло. Сенатор от Тамбовской области Алексей Кондратьев подтвердил сообщение о смерти Тарло. Политику было 62 года.

По предварительным данным, он умер из-за сердечного приступа.

Евгений Тарло представлял интересы Тамбовской области в Совете Федерации с 2007 по 2015 год. В разные годы входил в состав комитетов по конституционному законодательству и экономической политике. Возглавлял комиссию по культуре, информации, туризму и спорту Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ. После ухода из Совфеда он стал президентом фонда "Правовое государство". Юрист являлся вице-президентом Федерального Союза адвокатов России.

На личной странице Тарло в соцсети Facebook пишут соболезнования,  друзья и близкие Евгения Тарло называют его уход неожиданным.

ИЧ

В мире

Украинский аналитик назвал примерный срок уничтожения Россией ВСУ в случае войны

Украинский аналитик назвал примерный срок уничтожения Россией ВСУ в случае войны

Определен примерный срок уничтожения Россией Вооруженных сил Украины в случае военного конфликта между странами. По данному вопросу в разговоре с представителями СМИ высказался украинский эксперт Андрей Ваджра.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью