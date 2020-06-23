Увеличение численности войск США в Польше продолжится

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июня 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, фото соцсети

Наращивание американского военного присутствия в Польше идет по плану. Ранее Варшава и Вашингтон достигли согласия на этот счет. О сроках передислокации, численности и оснащенности войск США ведутся дальнейшие переговоры на высшем уровне. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Оборона является одним из приоритетов польско-американского партнерства, и запланированная встреча Анджея Дуды с Дональдом Трампом должна создать наиболее благоприятные условия для дополнительного военного участия США в строительстве военной структуры НАТО на территории Польши, сказал Чапутович. Интересен тот факт, что Варшава не собирается укрупнять собственные Вооруженные силы, а настаивает на американском военном присутствии на своей земле.

В качестве оправдания своих запросов польские функционеры заводят старую песню о российской агрессии. Из слов главного польского дипломата стало известно, что главные решения о размещении американских сил в Польше были приняты в 2018-м и 2019-м. В июне прошлого года Трамп согласился отправить еще 1000 военнослужащих в Польшу. Военное сотрудничество между Вашингтоном и Варшавой развивается как по линии НАТО, так и в рамках двусторонних отношений. Поляки, вероятно, не очень-то надеются на возможности Североатлантического альянса и предпочитают создать с Америкой этакий междусобойчик, гарантирующий (при необходимости) военную поддержку из-за океана.

Продолжаются переговоры между министерством обороны Польши и высшими чинами из Пентагона. Это, в перспективе, даст возможность оперативно решать вновь возникающие задачи военного строительства и обходить временные задержки, связанные с особенностями работы американской бюрократии.

На решение Трампа сократить численность американских войск в Германии Чапутович дал очень пространный комментарий. В обтекаемой форме он заявил, что прочные трансатлантические связи, основанные на политическом и военном руководстве США, являются ключом к построению безопасности Европы. «Решение президента Трампа вывести некоторые американские войска из Германии будет предметом анализа внутри НАТО. Однако, это станет возможным только после того, как станут известны детали перемещения американских войск», - сказал Чапутович.

По его словам, ядерное оружие не входит в повестку дня встречи Дуды и Трампа. «Договоренности по направлениям развития ядерной политики НАТО заключены между союзными странами. Польша полностью поддерживает усилия НАТО и США по обеспечению надежной ядерной политики и адекватного потенциала сдерживания, связанного с этим», - почеркнул глава польского МИД-а.