Как считают смерти от COVID-19 в разных городах мира

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23 июня 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ] Источник: Коммерсантъ

Фото: соцсети

Консалтинговая компания BCG провела исследование, в рамках которого оценила практику 16 крупнейших городов мира, включая Москву, Берлин, Нью-Йорк, Лондон, Мадрид, Стокгольм, Токио и Пекин, в части сбора данных о жертвах COVID-19. Выяснилось, что учет смертности от коронавируса в крупнейших мегаполисах мира производится по-разному.

С момента начала пандемии COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) несколько раз обновляла свои рекомендации по учету смертей, напрямую или косвенно связанных с коронавирусом. Тем не менее, по данным BCG, в последнее время города применяли различные подходы к протоколам подтверждения и регистрации смертей. Так, оказалось, что большинство мегаполисов учитывают смерти от COVID-19, если он был основной или косвенной причиной смерти, но с подтверждением с помощью положительного результата ПЦР-теста. Некоторые города, в том числе Москва, Мадрид, Лондон, Нью-Йорк, также дополнительно считают смерти без подтвержденного ПЦР, но с клинической картиной COVID-19.

Согласно исследованию, в разных городах и странах отличаются подходы к тестированию (тестирование бессимптомных пациентов или только пациентов в тяжелом состоянии). Это оказывает непосредственное влияние на число выявленных случаев и смертей от COVID-19. Особенно значимым это различие является для городов, где наличие положительного ПЦР-теста при жизни считается главным фактором для постановки причины смерти от коронавируса.

Разными оказались и подходы к учету и публикации данных о пострадавших от пандемии. В мире применяется три основных подхода учета и представления летальных исходов от COVID-19. В первом случае из умерших от COVID-19 как основной причины смерти формируют отдельную группу. Так, согласно данным BCG, делают Москва, Сингапур, Лондон и Пекин. Во втором - случаи из первой группы представляют вместе с фактами, где есть коронавирус, но это не основная причина смерти. Смерти из-за явных внешних причин, например травм, при наличии подтвержденного COVID-19 в эту группу не входят. Таким образом данные формируют 13 городов из выборки BCG, то есть большинство. Восемь городов, согласно данным исследования, также оценивают смертность с учетом ежемесячных данных о числе умерших, что позволяет давать оценки сверхсмертности за время эпидемии. Что касается публикаций этих данных, то, по утверждению BCG, большинство городов публикуют данные по смертям среди всех пациентов и с основным, и с сопутствующим диагнозом COVID-19. Аналитики отметили, что разбивку числа смертей по всем категориям дает только Москва.