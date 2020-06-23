Почти 200 тыс человек посетили онлайн-музей «Москва - с заботой об истории»

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23 июня 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]

Онлайн-музей «Москва - с заботой об истории», фото соцсети

Уже порядка 200 тыс. человек посмотрели экспозицию онлайн-музея центров госуслуг «Мои документы» и Главархива. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Акции «Москва - с заботой об истории» уже больше года. Все это время жители передавали материалы времен ВОВ на вечное хранение в Главархив через центры госуслуг. За это время удалось собрать около 7,5 тыс. документов и предметов горожан. Посмотреть эти материалы можно в виртуальном музее с 6 мая - и уже около 200 тыс. человек посетили онлайн-экспозицию», - рассказала вице-мэр.

Она уточнила, что музей доступен для всех желающих на сайте vov.mos.ru.

По словам Анастасии Раковой, самыми посещаемыми разделами стали «События» и «Письма войны». В «Событиях» представлены ключевые политические и военные события, а также новости в сфере культуры, образования, медицины, экономики и других сфер жизни. В разделе «Письма войны» собраны видеосюжеты, в которых военные письма читают известные актеры: Василий Лановой, Ирина Купченко, Сергей Никоненко, Александр Михайлов, Станислав Дужников, Борис Щербаков, Алена Бабенко, Евгений Герасимов, Андрей Мерзликин, Захар Прилепин, Дмитрий Мухамадеев.