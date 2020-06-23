Ресурс «Игры и занятия для дошкольников» представляет лучшие практики от московских воспитателей

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23 июня 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

Дошкольные группы столичных школ возвращаются к обычному режиму работы, фото: соцсети

С 23 июня дошкольные группы столичных школ возвращаются к обычному режиму работы. В помощь воспитателям действует интернет-ресурс Городского методического центра (ГМЦ) «Игры и занятия для дошкольников».

«Ресурс “Игры и занятия для дошкольников” был очень нужен родителям в период временной самоизоляции, но его главная аудитория – это московские воспитатели. На этом ресурсе есть возможность познакомиться с лучшими профессиональными практиками от коллег-воспитателей, которые в дальнейшем можно использовать для организации образовательных активностей в своей дошкольной группе», – рассказал на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы директор Городского методического центра Андрей Зинин.

На портале можно найти материалы для современных интерактивных игр, для знакомства детей с окружающим миром, для дальнейшего успешного обучения, узнать об увлекательных экспериментах и опытах, познакомиться с основами инженерного творчества и многое другое.

В настоящее время у ресурса 73 тысячи уникальных пользователей, которые в среднем 12 тысяч раз в неделю пользуются представленными материалами. «Сейчас самый большой интерес для профессионалов представляет возможность воспользоваться YouTube-каналом ГМЦ, на котором размещаются все видеоинструкции, созданные нашими ведущими воспитателями», – отметил Андрей Зинин.

На канале уже загружено более 2 тысяч видеороликов, посвященных лучшим практикам от ведущих воспитателей дошкольных групп московских школ.