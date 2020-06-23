Специалисты обнаружили следы хлора и антибиотиков в курином филе некоторых производителей

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23 июня 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

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Специалисты Роскачества обнаружили следы хлора и антибиотиков в курином филе многих российских и белорусских производителей. Эксперты Роскачества исследовали на множество показателей филе цыпленка-бройлера, без кожи, охлажденное.

Проверили куриное мясо 15 торговых марок по цене от 225 до 350 рублей за упаковку. Куриное филе оценивали на достоверность маркировки, наличие антибиотиков и гормонов роста, органолептику, микробиологическую безопасность и пищевую ценность.

Самые высокие оценки получили торговые марки «Ярославский бройлер», «Благояр», Alfoor, «Акашево».

Низшие оценки у продукции «Мираторг». В некоторых образцах куриного филе обнаружили следы хлора и антибиотиков. По показателям микробиологической безопасности к исследованным товарам нареканий нет. В Роскачестве сообщили, что не обнаружено листерий, сальмонелл, бактерий группы кишечной палочки. В рамках допустимого общая микробная обсемененность (КМАФАнМ). Все товары произведены по ТУ, нет ни одного товара, произведенного по ГОСТу.

Рейтинг «Роскачества»:

1. «Ярославский бройлер» (4,800 балла).

2. Alfoor (4,775).

3. Благояр» (4,775).

4. «Акашево» (4,000).

5. «Латифа» (3,880).

6. «Приосколье» (3,875).

7. «Петелинка» (3,830).

8. «Первая свежесть» (3,775).

9. «Моссельпром» (3,650).

10. «Троекурово» (3,475).

11. «Петруха» (3,200).

12. «Ясные зори» (3,100).

13. «ВкусВилл» (3,050).

14. Рококо» (2,050).

15. «Мираторг» (1,400).