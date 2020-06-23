В Москве найдена дорогая квартира дочери Назарбаева

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23 июня 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

Российское интернет-издание The Insider нашло в российской столице квартиру, принадлежащую дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Дариге. Площадь квартиры, находящейся на Поварской улице в районе Арбата, более 300 квадратных метров. Её стоимость оценивается в четверть миллиона рублей.



Квартира куплена в 2006 году, а в дальнейшем переведена на компанию «Файерс Трейдер ЛТД». После выяснилось, что данная компания и ещё несколько промышленных предприятий в Казахстане также принадлежат Дариге Назарбаевой.



Ранее Центр по исследованию коррупции и организованной преступности сообщил, что семье дочери Назарбаева принадлежит несколько объектов недвижимости в английской столице. Одним из них является дом с музеем-квартирой Шерлока Холмса. Стоимость «английского богатства» дочери Назарбаева составляет 200 миллионов долларов.



Дарига Назарбаева никогда не занималась коммерческими проектами. С 2004 года она находилась на государственной службе Казахстана. Несколько лет назад в наследство от супруга, который якобы покончил жизнь самоубийством, были получены сахарные заводы. Помимо этого дочери бывшего президента Казахстана принадлежит контрольный пакет акций главных телевизионных компаний страны.



В 2013 году по оценкам Forbes богатство Дариги оценивалось в 500 миллионов долларов, однако через год она вышла из рейтинга состоятельных людей Казахстана.



