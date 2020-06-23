BCG: Москва защитила пожилых от коронавируса лучше других городов мира

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июня 2020, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]

Помощь пожилым людям, фото: соцсети

Москва справилась с пандемией эффективней других мегаполисов мира, в частности, в Москве доля горожан старше 65 лет, заразившихся COVID-19, в разы меньше, чем в других крупных городах мира. Такие данные приводятся в исследовании международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) «Москва и другие мегаполисы и страны в борьбе с пандемией».

Для анализа использовались данные по городам: Москва, Нью-Йорк, Лондон, Берлин, Вена, Цюрих, Милан, Мадрид, Амстердам, Стокгольм, Токио, Гонконг, Пекин, Сеул, Сингапур, Сидней. В зависимости от доступности публичных данных анализ проводился либо на уровне городов, либо штатов или областей стран.

По данным исследования, в Москве доля населения старше 65 лет от общего числа выявленных случаев COVID-19 составляет 16%, что на 31% меньше, чем в Италии, на 13% меньше, чем в Швейцарии, и на 11% - чем в Германии. Кроме того, в Москве в 3,5 раза меньше пожилых заразились коронавирусом, чем в Нью-Йорке.

Кроме того, доля смертей резидентов домов престарелых от общего числа смертей от COVID-19 в Москве составила 4%, в то время как в Германии и Испании этот показатель достиг 35% и 55% соответственно.

В документе указывается, что такой низкий процент в российской столице обусловлен не только тем, что в Москве и РФ относительно меньшая доля пожилых проживает в домах престарелых, но и рядом заблаговременно принятых мер - от запрета мероприятий и частичного перевода проживающих на дом или в частные учреждения, до зонирования учреждений и введения четкой системы маршрутизации.

Отмечается также, что низких показателей заболеваемости пожилых по городу в целом удалось достичь благодаря ранней изоляции пожилых людей и последующей эффективной социальной поддержке, а также введению особых мер в пансионатах ветеранов войны и труда.

«Мы еще не до конца прошли первую волну пандемии, но за это короткое время и система здравоохранения, и население приобрели важный опыт. Это опыт поможет еще более эффективно начать выстраивать противодействие возможной второй волне пандемии. Так, по числу тестов Москва является одним из мировых лидеров, а пожилые люди были защищены в большей степени, чем в других странах мира - число пациентов 65 плюс в два-три и более раз меньше, чем по миру, - и этот успех нужно развивать. Помимо дальнейшего совершенствования способности системы здравоохранения к адаптации управления в условиях пандемии, ключевое значение будут иметь эффективное отслеживание заражений и оперативное реагирование, а также повышение самодисциплины населения», - комментирует данные управляющий директор и партнер BCG, член международной экспертной практики по здравоохранению Екатерина Тимофеева.

Обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями был введен 26 марта. В городе был сформирован алгоритм оказания помощи горожанам, которые находятся в группе риска по заболеванию коронавирусной инфекцией. Для этого была организована специальная горячая линия. Москвичи оставляли заявку на покупку и доставку лекарств и продуктов, товаров первой необходимости, дров и угля для жилого и садового дома, в котором нет центрального отопления, а также на выгул домашних питомцев или доставку корма.