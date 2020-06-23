В Facebook обнаружили новую мошенническую схему

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23 июня 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Фото: соцсети

В Facebook от лица Сбербанка и Альфа-банка размещаются объявления, в которых клиентам «в связи с текущей ситуацией» обещают раздать деньги. Представители соцсети утверждают, что направляют «много ресурсов» на борьбу с подобными мошенническими схемами.

Как отмечает старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина, в подобных схемах под предлогом выплат от банков пользователю предлагают ввести персональную информацию, в том числе данные карты, а затем ввести код безопасности из СМС, чтобы ему пришла денежная помощь, в итоге деньги с карты уходят злоумышленникам.

В Сбербанке сообщили, что с начала 2020 года ими заблокировано более 18 тысяч аккаунтов в соцсетях и мессенджерах, которые использовались для финансового обмана.

«Появление на площадках такого уровня подобных объявлений вызывает недоумение. Это демонстрация неспособности обеспечить безопасность контента со стороны организаций, которые заявляют о своем высоком экспертном уровне в этом вопросе», - заявил представитель Сбербанка.

В пресс-службе банка отметили, что помимо описанной схемы злоумышленники эксплуатируют использование компенсаций и возвратов НДС в период пандемии для обмана клиентов.

«Самый частый сценарий - обещание материальной помощи и выманивание платежных данных у клиента. Мы постоянно блокируем сайты такого рода и аккаунты в соцсетях, также готовим масштабную коммуникацию для клиентов, которая поможет распознавать такие ловушки», - заявили в Альфа-банке.

В Facebook сообщили, что компания использует «много ресурсов» для борьбы с подобной рекламой.

«Как только мы узнаем о такой рекламе, мы ее удаляем, как и произошло в данном случае. Наши системы работают лучше, когда люди сообщают о замеченных случаях подобной рекламы, нажав на три точки в верхнем правом углу рекламного объявления и выбрав опцию "Пожаловаться на рекламу"», - рассказал представитель Facebook.