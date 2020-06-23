В ПФР сообщили о повышении размера материнского капитала в 2021 году на первого ребенка

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23 июня 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели» ]

семья, фото: рexels.com

В России власти планируют увеличить размер материнского (семейного) капитала на первого ребенка. В проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановые периоды 2022 и 2023 годов, подготовленных с учетом параметров прогноза социально-экономического развития РФ на указанный период, говорится, что размер маткапитала на первенца может вырасти до 524 тысяч 881 рубля в 2023 году.

Маткапитал на первого ребенка начали выплачивать в 2020 году. Сейчас размер маткапитала на первенца составляет 466 617 рублей. При рождении второго ребенка семья получит еще 150 тысяч рублей. Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 тысяч 617 рублей.

РИА Новости, ознакомившись с планами ПФР, сообщает, что расходы на предоставление маткапитала определены исходя из темпов роста родившихся первых и последующих детей. Также учтены доплаты к маткапиталу при рождении втрого ребенка для семей, получивших ранее сертификат в связи с рождением первого ребенка, в размере 156 тысяч рублей в 2021 году, в 2022-2023 годах с учетом индексации на темп прироста инфляции - 4% ежегодно.

Также сегодня стало известно о планах Пенсионного фонда РФ увеличить размер пенсии по старости в 2021 году.