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23 июня 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]

Заплыв «За чистый Амур»

В честь 75-летия Великой Победы мастера спорта и любители плавания в холодной воде совершили заплыв вдоль Амура. По пути к финишу участники испытывали на себе состояние воды в реке. Акция «За чистый Амур» имеет ещё и экологическую направленность.

Накануне Парада Победы, в 8 утра спортсмены вышли на старт в районе села Бычиха, практически от границы России с Китаем. Сегодня им предстоит проплыть 75 километров, ведь традиционная акция «За чистый Амур» посвящена именно юбилею славной победы советского народа в Великой Отечественной войне.

– Этот заплыв стал почти традиционным. До 2015 года он проходил каждый год. Мы плавали от Казакевичева до Хабаровска и от Вятского, но именно в первых числах мая. Тогда вода была очень холодная – один, два градуса тепла, кое-где даже встречались льдины. А сегодня очень комфортно, – рассказал Председатель Федерации зимнего плавания Хабаровского края Александр Комаров, готовясь к погружению в воду.

В команде нынче собрались пловцы из разных регионов. Среди них трое хабаровчан, трое прибыли из Владивостока, и двое из Чечни. Все в основном мастера спорта, но есть и самый юный пловец – пятилетний Иван Докучаев. По словам его отца, он с удовольствием ныряет зимой в прорубь. Нынче Иван участвовал в массовом заплыве на месте финиша.



– У нас зимним плаванием занимаются с пелёнок и до 90 лет, – отметил Александр Комаров. – А заставляет это делать, наверное, нехватка адреналина.

Ведь когда окунаешься в холодную воду, для организма получается стресс. Затем к нему привыкаешь, а когда выходишь из воды, начинается эйфория. Тебе становится тепло, повышается настроение и от болезней многих избавляешься.

С учётом холодовой нагрузки и ветра на реке, каждый участник акции выбирал сегодня дистанцию по уровню своей подготовки и опыту. Кто-то плыл пол часа, кто-то час и даже больше. Выбирали по себе и оснастку. Кто-то погружался в гидрокостюмах, а кто-то, как обычно, в плавках. Завсегдатаям не привыкать. Ведь за плечами у них Берингов пролив. Им и в ледяной воде километры ни по чем.

В нынешнем заплыве впервые участвовала хабаровчанка Влада Фролова. Она плаванием занимается с 2015 года, но никогда не пробовала свои силы на большой открытой воде. Причем ее температура сейчас в Амуре + 15 градусов.



– Я раньше принимала участие в триатлоне по Дальнему Востоку. Но, если честно, сейчас мне немного страшновато, правда не настолько, чтобы не плыть, – призналась молодая девушка перед стартом.

Но вот, она уже в воде. Принимает эстафетную дистанцию, и – поплыла …

После окончания своего заплыва, уже в лодке, Влада восторженно воскликнула: Мне что-то всё время налипало на лицо, я выныривала как чудовище! Но плыть в открытой воде очень здорово, не сравнишь с бассейном. Нужно подольше делать вдох, преодолевать волны. Контролировать себя, чтобы не хлебнуть воду. Приходилось вытягивать хорошо бок.

Девушек в команде вообще три. И все они не мыслят себя без продолжительных заплывов.

Гость Хабаровска, начальник Управления администрации главы и правительства Чеченской Республики Залимхан Истамулов пионер акции и вообще впервые увидел Дальний Восток своими глазами. Он героически проплыл несколько километров и, главное – под знаменитым мостом через Амур, тот, что изображён на пятитысячной купюре.

– Мы адаптировались к температуре воздуха и воды очень быстро – за день. Дома ведь тоже плаваем в холодной воде, и планируем провести чемпионат мира, вот и приехали в Хабаровск перенимать опыт, – сказал Залимхан.

– Мы пропагандируем плавание на открытой воде. Это общая культура человека. Ведь вспомните, в Древней Греции, если ты не умел плавать, тебя считали невеждой, - подчеркнул организатор заплыва, президент Олимпийского совета Приморья Олег Докучаев. – В Хабаровском крае, к примеру в Комсомольске-на-Амуре в заплывах участвует до сотни человек одновременно.



В итоге, организаторы заплыва «За чистый Амур» сделали вывод. Так как каждый пловец погружался в воду в разных участках реки, у каждого и впечатление от её качества было разным.

На старте, в месте, где Амур впадает в Уссури – вода показалась чистой, даже прозрачной, возле Хабаровска пловца преследовал мусор, непонятная взвесь. Комками на лицо налипала грязь. Чуть дальше, за мостом – вода вновь стала чище. Организаторы заплыва говорят, что мутной река стала после продолжительных дождей.

Тем не менее, пловцы сделали заборы воды на разных участках Амура и позже передадут их ученым для исследования.