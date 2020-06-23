Опять фонит волгоградский гранит

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23 июня 2020, 11:52 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Волгоград в его центральной части архитектурно крут

В Волгограде снесли гранитные трибуны на площади Павших борцов. И как обычно бывает, очередной перекрой городской инфраструктуры обернулся расколом в обществе. Не только на «красных» и «белых», хотя и такое разделение традиционно присутствует. Теперь ещё и на «своих», а некоторые, хоть уже много лет и не живут в Волгограде, но все равно остаются своими, и «понаехавших», которые теперь живут здесь, но поступают как временщики.

В этот раз снос даже не подкрепили результатами общественных слушаний, не обосновали «просьбой» ветеранов или велоактивистов. Включили режим полного игнорирования. Пока волгоградцы сидели по домам в режиме самоизоляции, пригнали экскаватор, и с шумом и пылью просто сгребли исторический гранит в кучу, а потом вывезли.

Поскольку выходить на улицы без записки до 23 июня было запрещено постановлением губернатора, а собираться на митинги без одобрения мэрии не разрешено уже давно, взорвались лишь соцсети.

Кто-то предположил, что ценный материал уедет к важному чиновнику на дачу, как когда-то в загородном доме нашёлся гранит с Аллеи Героев у экс-судьи Короткова. Может быть, через парочку лет обнаружится где-то и этот с площади.

«В Волгограде с молчаливого согласия горожан уничтожают историю, - возмущена редактор сайта Город Героев Елена Каменская. - Сначала я думала, что комментарии одного участника группы о грядущем уничтожении площади Павших борцов и её переименовании, - бред воспалённого мозга. Ещё он писал, что называться это место должно площадью Счастья - или как-то в этом роде. Долой, мол, пережитки прошлого и всякие там Вечные огни в память о каких-то там царицынских вояках. Искренне полагала, что человек просто невменяем, даже когда он писал, что приложил руку к новому проекту площади. И вот результат. Историческая трибуна в городе-герое идёт под снос. Безжалостно и беспощадно.

У каждого коренного жителя с этой площадью связано немало хорошего и даже незабываемого. Здесь я, маленькая, с большими бантами и разноцветными шариками, сидела на плечах у папки на праздничных демонстрациях. Вот это было счастье! И разве такое забудешь? И пусть не вернуть уже прошлых традиций, но историческая память - она и Конституцией вроде должна защищаться. Жаль город до слёз. Хотите делать что-то новое? Делайте. Только не разрушайте то, что сделано до вас, - лучше сделать всё равно не сможете».

Очень быстро нашлись критики, для которых трибуны были бельмом и местом возвышения партноменклатуры: «Пыжики вверху - кролики внизу!» Хотя справедливости ради, эти ступени видели не только партийных секретарей, но и лучших сталеваров и доярок.

И в любом случае, это наша история, которая опять перекраивается. Почему же тогда осуждаются люди, сносящие в других странах памятники советским полководцам? Все это – часть истории. Реальность прошедших дней. А с какой стороны про неё рассказывать детям – дело родителей. Для каждой семьи история у нас может быть разная. «Волгоград, некогда называвшийся Сталинград, а до этого Царицын, является самым пострадавшим городом XX века в нашей стране, - считает активист Эдгар Петросян. - Сначала город принял на себя самые ожесточенные бои Гражданской войны, которые вошли в историю, как оборона Царицына. Это единственное сражение, в котором принимал прямое участие Иосиф Сталин, что предопределило переименование города в Сталинград. Дальше была легендарная Сталинградская битва, о которой помнят и которую чтят во всем мире. После было много желающих сохранить город в руинах, в назидание потомкам. Но руководство страны приняло иное решение, решили возродить город из руин. Наш город должен быть символом мира, символом жизни, символом процветания будущих поколений.

За неделю до проведения парада в честь 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне на главной площади города совершён акт вандализма. Акт разрушения одного из символов города, восставшего из пепла. Решили сравнять с землей трибуны, которые были возведены теми самыми победителями, в честь которых устраивают парад. Это какой-то сюрреализм, когда проводят парады в честь славных победителей и одновременно уничтожают символы, созданные этими же победителями».

Промежуточная цель уничтожения исторических трибун – военный парад 24 июня. Для него смонтировали временные металлические конструкции, на которых разместилась областная и городская номенклатура, разве что разбавленная ветеранами.

Сегодня не то, что кролик, суслик на периметр площади Павших борцов не забежит. Только по билетам приглашенных, которых величают вип-персонами.

«Моим родным городом управляют идиоты, - не церемонится с оценками Владислав Вдовин, журналист, давно уже обосновавшийся в Москве, но не теряющий связи с Волгоградом. - На центральной площади Волгограда снесли трибуну середины прошлого века из дорогого гранита. Вдвойне тупо, что сделано это ни для чего. Проход она куда-то загораживала. Всегда говорил, что Волгоград в его центральной части архитектурно крут, как единственный в своём роде «идеальный город» пятидесятых-шестидесятых, где отметились лучшие советские архитекторы. Туда за этим нужно ездить. Единство стиля сначала разбавляли какими-нибудь «элитными» высотками, а теперь и прямо разрушают. И нет Архнадзора. А оно и в сломанном виде — величественнее всего, что там настроили за последние лет 30-ть, не считая классного стадиона».

Окончательная цель сноса – перекройка площади Павших борцов под достраивающийся храм. На одном из колоколов церковной звонницы уже увековечено имя губернатора Андрея Бочарова.

Территорию вокруг храма благоустроят, и почти нет сомнений, что будет здесь ровно и даже в понимании большинства красиво. Только пока это типовой новодел. А город – все же не хрущевка и не сталинка, не бабушкина квартира, где каждый нововселившийся волевым решением принимается делать пластиковый евроремонт.