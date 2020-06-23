Декорации для волгоградских випов и красивой телекартинки

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23 июня 2020, 11:10 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Подсчитали траты, в которые городскому бюджету обошлось украшение площади Павших борцов к параду

Подсчитали траты, в которые городскому бюджету обошлось украшение площади Павших борцов к параду. Сумма превысила четыре миллиона рублей. Это без учёта военных колонн, которые маршируют бесплатно, хотя и в рамках денег налогоплательщиков на их содержание.

Смета так же пока не включила ремонт улицы Мира, асфальт которой тяжёлая военная техника традиционно распахала гусеницами во время двух репетиций и самого праздника. Пострадали и ещё несколько центральных улиц города, оказавшихся на пути следования военных. Поскольку в этом году парад провели не в начале мая, а в конце июня, ситуацию усугубила волгоградская жара, раскалившая асфальт, который танки фактически пробороновали.

Как информирует сайт госзакупок, самый дорогой лот, выставленный на аукцион, - 1 182 800 рублей. В такую сумму обошелся монтаж панно на зданиях Главпочтампа и Нового экспериментального театра, а так же установка системы мобильных прозрачных перегородок на трибуне для зрителей, элементы художественного оформления трибуны-подиума, арт-стойка из нержавеющего металла с вытяжной красной лентой и ещё печать двух тысяч пригласительных.

Оказание услуг по техническому обеспечению парада проведено тремя закупками по 582 тысяч, 431 тысяч и 328 тысяч рублей. Установка декоративных ограждений для VIP–персон и красивой телекартинки стоит 418,5 тысяч рублей.

Забор и задник трибун с надписью «Сталинград - родина Победы» - 835 тысяч рублей. Деревянный забор с баннером - 264 тысячи рублей, а задник - 347 тысяч рублей. Их монтаж - 72 тысячи и 152 тысячи рублей соответственно.

Драпировка баннера, размещенного на башенном кране, задействованном на строительстве собора Александра Невского, потянула на 150 тысяч рублей. Сам плакат – 45 тысяч и монтаж – 105 тысяч рублей.

Окончание парада в 10 часов 45 минут знаменует дневной фейерверк. Батарея салютов «Триколор» обошлась в 200 тысяч рублей – 20 запусков, каждый по 10 тысяч. Но он будет виден не всем волгоградцам, а только приглашенным на парад – высота залпов примерно 70 метров.

Для остальных – вечерний военный праздничный салют. В отличие от салюта, отгремевшего 9 мая, волгоградцам разрешено посмотреть его не с балконов и из окон своих квартир, а с улицы. Режим самоизоляции действовал до 23 июня.