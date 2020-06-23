Волгоградские профсоюзы помогают

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23 июня 2020, 11:08 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Татьяна Гензе

Профсоюзные организации Волгоградской области – в числе тех, кто с первых же дней включились в работу по сдерживанию и смягчению последствий пандемии, поддержке людей старшего поколения, работников всех отраслей, а особенно здравоохранения. О том, какой опыт приобрела за это непростое время самая крупная в регионе общественная организация, рассказала Председатель Волгоградского областного Совета профсоюзов Татьяна Гензе.

– Обрушившаяся на мир пандемия коронавируса показала, что помощь общественной организации очень востребована. Профсоюзами предпринимались меры по сохранению социальной стабильности в коллективах, оказанию правовой помощи членам профсоюзов.

– Какие конкретные шаги были предприняты?

– Первое, что мы сделали, это создали профсоюзный оперативный штаб, открыли горячую линию. Ежедневно в штаб поступало до двухсот звонков, велась их запись, и поэтому ни одно обращение не осталось без ответа. В рамках областной трехсторонней комиссии мы договорились с властью и работодателями вести совместные действия по сохранению рабочих мест, уровня социальных гарантий, поддержки доходов населения области. Большая работа профсоюзными организациями всех уровней велась на местах: проведение противоэпидемических мероприятий, соблюдение мер безопасности, режима труда и отдыха. На предприятиях появились профсоюзные волонтеры.

– Многие поддержали эстафету добрых дел?

– Помощь оказывалась практически в каждом уголке нашего региона. Химики, металлурги, железнодорожники, нефтяники доставляли продукты, лекарства, средства индивидуальной защиты тем, кто находился на самоизоляции. Текстильщики наладили выпуск медицинских масок, халатов и бахил для медиков. Активное участие в движении волонтеров принимали первичные профорганизации города Волжского. Главное, было общее понимание: сплоченность, солидарность, поддержка нужна многим членам профсоюзов.

– Тяжелее всех сейчас медикам, как профсоюзы им помогают?

– Только в Волгоградской области уже несколько месяцев на передовой находятся свыше 15 тысяч медицинских работников. Каждый знает об их героических подвигах в борьбе с эпидемией. 21 июня – в День медицинского работника – профсоюзы провели акцию солидарности в поддержку работников здравоохранения. Члены профсоюзов подготовили онлайн-поздравления, видео-рассказы о врачах, коллективах.

Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для всех, изменила ритм жизни и внесла коррективы в привычный режим труда. Но свалившуюся на нас беду мы сообща одолеем, наверстаем потери, продолжим работать и добиваться достойных результатов.