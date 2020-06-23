Коронавирус 23 июня: названа причина долгого угасания пандемии, COVID-19 будут определять по голосу

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июня 2020, 10:56 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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К утру 23 июня в мире коронавирус диагностирован у 9,1 миллионов человек в 188 странах. Свыше 473 тысяч человек умерли. На первом месте по числу зараженных остаются США. «Аргументы недели» рассказывают о самых актуальных новостях к этому часу.

– В России выявили 7 425 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за сутки умерли еще 153 пациентов. Со вторник после трех месяцев перерыва должны открыться рестораны и кафе, впервые с марта снимут ограничительные ленты с детских и спортивных площадок, снова будет разрешено сидеть на скамейках у подъездов домов и парках.

– У четверти россиян обнаружились больные коронавирусом знакомые или друзья. За месяц с 26 мая по 16 июня эта группа респондентов выросла почти вдвое — с 16,6 до 28,2%, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). Количество опрошенных, у которых в домах или по соседству зафиксированы случаи заражения, выросло с 4,7 до 8,1%. Исследователи отмечают, что такой рост связан не столько с распространением самого заболевания, сколько с особенностью распространения информации от самих заболевших — человек часто рассказывает о перенесенном заболевании уже после того, как выздоровел.

– Скептики, которые не верят в опасность коронавируса и пренебрегают мерами социального дистанцирования, являются причиной более продолжительного периода угасания эпидемии и возникновения новых очагов заражения, сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. «Скептики не носят маски и не соблюдают правил карантина и социальной дистанции. Как следствие скептичности эпидемия будет всегда иметь новые очаги заболевания. Это обеспечивает толстый и длинный хвост угасания эпидемии, то есть больше зараженных и больше смертей, чем это могло бы быть при условии соблюдения карантина до разработки вакцины», – уточнил Тавадян.

– Бразильские ученые учатся выявлять коронавирус по голосу. Исследователи Университета штата Сан-Паулу начали разработку системы распознавания нарушений дыхания - одного из симптомов нового типа коронавируса - посредством анализа речи. Проект назвали Spira, что переводится с латинского как «дыши» или «живи». К идее разработать новый вид дистанционной диагностики COVID-19 исследователей подтолкнула мысль, что симптомом заболевания при дыхательной недостаточности могут быть характерные изменения в манере говорить.

– По результатам исследований британской организации Global Health 50/50, проведенных более чем в 20 странах, а также согласно наблюдениям Института имени Роберта Коха (RKI) в Германии, в среднем в мире две трети скончавшихся от последствий новой коронавирусной инфекции пациентов составляют мужчины. По данным RKI, число скончавшихся от COVID-19 мужчин во всех возрастных группах также вдвое превышает число умерших женщин. Среди причин называют в первую очередь различия гормонального фона и генетически обусловленный более сильный иммунитет у женщин. Однако специалисты подчеркивают, что этот вопрос еще недостаточно изучен.