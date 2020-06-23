Песков: ЦИК занимается эпидбезопасностью во время голосования 1 июля

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23 июня 2020, 10:55 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вся ответственность за обеспечение безопасности граждан, которые придут 1 июля на избирательные участки, лежит на Центризбиркоме.



По словам пресс-секретаря, ЦИК работает в тесном контакте в Роспотребнадзором и все вопросы о мерах санитарно-эпидемиологической безопасности, которые будут приниматься на избирательных участках, необходимо задавать именно представителям Центризбиркома.



Глава Центризбиркома Элла Памфилова заверила, что все участники голосования будут обеспечены защитными масками, перчатками, а также одноразовыми ручками.



Напоминаем, что президент РФ Владимир Путин назначил датой проведения голосования поправкам к Конституции 1 июля.