Депутат Мосгордумы Шарапова поблагодарила коллег-медиков за работу во время пандемии

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23 июня 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

Олга Шарапова, депутат МГД, фото соцсети

Член комиссии Московской городской думы по здравоохранению и охране общественного здоровья, главный врач городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова стала кавалером ордена Пирогова, она поблагодарила коллектив больницы за работу во время пандемии. Об этом она сообщила в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«Для меня любая награда - это всегда огромная честь, а награда такого уровня - это еще и ответственность. Этот орден был учрежден 19 июня 2020 года указом президента РФ, и я, и мои коллеги получили его, в том числе за самоотверженность при организации и оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и в других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. Мы все понимаем, что этот бой, эта борьба еще не окончены, и нам предстоит еще немало сделать в борьбе с эпидемией. Но сплоченный труд всего нашего коллектива больницы имени Виноградова дает непоколебимую надежду, что мы со всем справимся. Я благодарю всех коллег за командную работу и самоотверженный труд, а руководство страны - за признание. Это общая победа и общая награда. Спасибо», - сказала Ольга Шарапова.