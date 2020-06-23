Депутат МГД Артемьев обозначил необходимость развития велоинфраструктуры во всех районах столицы

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23 июня 2020, 10:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Депутат Мосгордумы Олег Артемьев считает, что важно обеспечить все районы столицы удобной велосипедной инфраструктурой. Об этом он сообщил в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«На данный момент велосипедная инфраструктура достаточно хорошо развита в центре города. А вот, например, в районах избирательного округа №29 (Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и Царицыно), как и во многих других районах столицы, еще есть над чем работать. Учитывая, что с каждым годом велосипед как вид транспорта становится все популярнее, и уже сегодня это не просто велопрогулки для здоровья или хобби на выходных, а для многих полноценный способ добраться до работы, то необходимо развивать элементы, обеспечивающие функционирование велотранспорта. К тому же мне часто поступают обращения от жителей избирательного округа №29 как раз по вопросам доступности велоинфраструктуры - это показатель того, что данный способ перемещения по Москве достаточно востребован, но еще не совсем удобен», - сказал Олег Артемьев.

По словам депутата, основные пути развития велоинфраструктуры - это проектирование велосипедных дорожек во всех районах Москвы, удобные пункты проката, «чтобы можно было составить маршрут от дома до работы или с пересадкой: велосипед - метро - велосипед»; дополнительные пункты велопроката, удобные парковки и перевозка велосипеда в общественном транспорте.

«Помимо этого нужно сделать так, чтобы работодатель был заинтересован в том, чтобы люди передвигались на велосипедах. Ведь это полезно не только для здоровья, но и для экологии города. На работе у сотрудников должна быть возможность принять душ после поездки, переодеться - привести себя в порядок», - пояснил он.

Олег Артемьев перечислил требования, которые должны предъявляться к велоинфраструктуре в столице.

«В первую очередь - это, конечно, безопасность, как и в космических полетах. У нас самые безопасные ракеты и корабли. Так же должно быть и в велосипедной инфраструктуре. И речь не только о безопасно спроектированных велодорожках, а еще и об амуниции. Даже если вы планируете поездку по парку, лучше надевать шлем, который вас подстрахует в случае падения. Очень тяжело заставить взрослого человека надеть шлем и убедить его в необходимости ношения этого шлема. Поэтому говорить о безопасности нужно начинать еще в школе - нужно просвещать, показывать учебные ролики. Сейчас же учат правилам дорожного движения, такие же ролики должны рассказывать про безопасность при езде на велосипеде. Потому что очень много случаев, когда люди получают травмы из-за несоблюдения правил движения и не ношения шлема. В вечернее время суток обязательным должно быть использование отражателей на одежде, чтобы избежать столкновения с другим велосипедистом или пешеходом. Амуниция же, в свою очередь, должна быть более доступной в материальном плане», - пояснил парламентарий.

По его мнению, государство могло бы взять на себя функцию обеспечения велосипедистов средствами защиты или хотя бы частично оплачивать расходы на нее, тогда и люди не будут пренебрегать своей безопасностью.

Кроме того, уточнил Артемьев, необходимо развивать и бесплатные велопрокаты, например, кружки в школах.

«Если мы хотим, чтобы люди переходили на экологически безопасный вид транспорта, то мы и сами должны помогать в этом. Поэтому развитие велоинфраструктуры должно быть всесторонним и в первую очередь удобным и выгодным для жителей столицы», - добавил Олег Артемьев.

Представитель столичного парламента рассказал, что он, если позволяет погода, с семьей катается на велосипедах по вечерам.

«К сожалению, полностью перейти на велосипед, я не могу, так как я продолжаю тренировки в Звездном городке. Большую часть моей общественной деятельности занимает работа в Московской городской думе, где я веду прием населения, так же как в общественной приемной в Бирюлево. Вот уже по самому округу я часто передвигаюсь на велосипеде. Еще во время перевыборной кампании мы с моими помощниками старались передвигаться на велосипедах, как по рабочим поездкам, так и просто в свободное время. У нас даже появился любимый маршрут: Бирюлевский дендропарк (Бирюлево Восточное) - парк Сосенки (Царицыно) - фруктовый сад (Бирюлево Западное)», - сообщил Олег Артемьев.

При этом депутат отметил, что столичный сектор транспорта - один из наиболее пострадавших от пандемии. Он пояснил, что на данный момент москвичи стараются передвигаться на личных автомобилях, так как «боятся заразиться коронавирусом в общественном транспорте». «Но, не нужно бояться, в московском общественном транспорте регулярно проводят санобработки. Помимо этого самим же жителям города нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты - масками и перчатками. Я думаю, что как только мы вернемся к привычному для нас режиму жизни, и когда все будут привиты от COVID-19, тогда москвичи будут чаще пользоваться общественным транспортом. Ведь это гораздо удобнее и практичнее. Метро - самый быстрый способ добраться до работы, особенно для тех, кто живет далеко от места работы», - уточнил Олег Артемьев.

По мнению парламентария, транспортная инфраструктура должна быть удобна для всех участников движения, но «на первом месте должны быть пешеходы и их безопасность».

«Также особого внимания заслуживают машины аварийных служб, скорой помощи, общественный транспорт, а потом, конечно же, личный транспорт. После выделения Дептрансом отдельных полос мы видим, что добираться до места назначения общественным транспортом стало легче. Должно быть всем удобно. Думаю, что там, где есть какие-то сложности по передвижению, Дептранс сделает новые маршруты, новые дороги. Они на месте не стоят, постоянно ведется работа по улучшению дорожной инфраструктуры», - добавил он.

Олег Артемьев также поделился своим мнением относительно сервиса каршеринга, назвав его перспективным.

«Содержание машины (начиная с приобретения, оформления страховки, технического обслуживания, бензин, плата за парковку и ремонт), все это обходится дороже, чем пользование каршерингом, например. Не всем людям нужна машина каждый день, поэтому удобнее и выгоднее иногда ее арендовать и пользоваться каршерингом. К тому же уменьшение количества машин на дороге благоприятно отразится на экологии города и уменьшит количество пробок», - заключил Олег Артемьев.