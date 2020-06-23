Дмитрий Медведев должен сидеть. На руководящей должности

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июня 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]

В одной из поправок в Конституцию написано, что изменение территориальной целостности страны не допускается. Но совсем недавно Дмитрий Медведев в свою бытность президентом России передал Норвегии огромную часть Баренцева моря с её рыбными запасами, с возможными запасами углеводородов. Некоторые до сих пор рассматривают Медведева как нового президента после ещё двух сроков Путина. Так, может быть, всё-таки он окажется в Лефортово, а не в Кремле?



На этот вопрос отвечает экономист Михаил Делягин на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ. "С моей точки зрения, это - измена Родине, потому что шельф передали с запасами нефти и газа на десятки миллиардов евро. Мы сейчас, из-за того что передали этот шельф, начинаем терять Шпицберген, что является реальной, конкретной угрозой и можем передать Шпицберген стране НАТО, враждебно к нам относящейся".



Это самое подходящее место для размещения военной базы. "Арктическое, для размещения ПРО. Я приветствую идею юридической ответственности Дмитрия Анатольевича Медведева. Причём сразу зафиксирую, что в отличие от передачи полутора островов на море Китаю, это не было оправдано стратегическими соображениями. Передав острова Китаю, мы закрыли все территориальные споры с ним. Китайцы признали окончательно то, что они нам отдали в XIX веке, это больше не их. В учебниках они могут рисовать всё что им вздумается. Но, с точки зрения международного права, которое, они пока ещё признают, это не их", - продолжает Делягин.



"Я считаю, что Дмитрий Анатольевич Медведев должен сидеть. И со мной полный консенсус в российском руководстве, просто некоторые там считают, что он должен сидеть на руководящей должности".



Подробности смотрите на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ.



