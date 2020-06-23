Депутат МГД Картавцева: Эпидемия стала стимулом для выбора медицинской профессии тысячами молодых людей

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23 июня 2020, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Картавцева заявила, что борьба с распространением COVID-19 стала еще одним стимулом для выбора медицинской профессии тысячами молодых людей. Об этом депутат сообщила в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«В «медицинских» классах, которые открыты в столичных школах с 2015 года при поддержке Первого МГМУ имени Сеченова, РНИМУ имени Пирогова и городских учреждений здравоохранения, за последние годы вдвое выросло число учеников. Сегодня такие классы открыты в 71 московской школе, и более 4 тыс. 200 старшеклассников изучают микробиологию, биохимию, анатомию и нанотехнологии, учатся оказывать первую помощь. По профессиональным программам в медколледжах обучается почти 2 тыс 500 школьников. Престиж профессии медика растет», - сказала Людмила Картавцева.

По ее словам, в течение долгих лет нашему обществу не хватало образов настоящих героев, реальных людей, для которых работа - это служение, тех, кто готов пойти на подвиг и пожертвовать собой ради здоровья и жизней других.

«Нынешняя эпидемия стала не просто испытанием на прочность для отечественной медицины и всей системы здравоохранения, но и дополнительным стимулом для выбора профессии тысяч молодых людей. И это, наверное, самая высокая оценка труда врачей, которая только может быть», - отметила депутат.

Она напомнила, что 21 июня в столице отметили День медицинского работника.

«Этот профессиональный праздник медики отмечают не только в России, но и на постсоветском пространстве. Традицию чествовать врачей каждое третье воскресенье июня ввели в Советском Союзе», - объяснила депутат.

Парламентарий подчеркнула, что ко Дню медработника было приурочено немало событий и активностей.

«Накануне главную медицинскую премию страны - «Призвание» - вручили лучшим врачам России, лауреатами ее стали профессора и научные коллективы, ветераны и команды специалистов санитарных служб, руководители департаментов и врачи «Скорой помощи». Одна из статуэток золотых рук, трогательно и бережно держащих хрупкий прозрачный кристалл, олицетворяющий человеческую жизнь, досталась московским медикам. Она была вручена заместителю главы московского департамента здравоохранения Алексею Токареву и команде столичных врачей в номинации «За создание нового направления в медицине», а именно - за экстренное перепрофилирование клиник и развертывание 26 тыс. «коронавирусных» коек», - сообщила она.

Кроме того, уточнила Лариса Картавцева, в Москве всю предыдущую неделю проходили общественные и публичные акции благодарности московских медицинским работникам.

«В столице разместили оригинальные арт-объекты: большое сердце, на котором можно оставить открытки с пожеланиями врачам, брендированное зеркало с фигурами врачей. Горожане могли сфотографироваться на их фоне и опубликовать фото с благодарностью медикам в соцсетях. Все пожелания публиковались в канале «Спасибо врачам». Трансляция добрых слов в поддержку врачей шла с 15 по 21 июня на трех медиафасадах в центре города: на Центральном телеграфе на ул. Тверская, на кинотеатре «Октябрь» и фасаде «Дома книги» на ул. Новый Арбат. В метро звучали слова благодарности от известных звезд и телеведущих, а на Чистопрудном, Гоголевском и Тверском бульварах 21 июня открылись экспозиции «Спасибо медработникам», рассказывающие о подвиге московской медицины в период пандемии», - рассказала Людмила Картавцева.

По ее словам, самое высокое поздравление для медиков появилось на фасаде Останкинской башни, а также на фасаде Смоленского моста, экранах павильона МЦД на площади Киевского вокзала и медиафасаде Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина.

«Самым неожиданным и радостным подарком всем российским медикам стало признание профессии молодежью. Значительно выросло число выпускников школ и учеников старших классов, которые выбрали своим профессиональным путем медицину», - заключила парламентарий.