Лиго: время, когда зацветает папоротник

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23 июня 2020, 10:02 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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Лиго или Янов день – латышский народный праздник. Его отмечают с 23 на 24 июня и считается одним из самых любимых, долгожданных праздников у латвийцев.

Совсем, совсем скоро вся Латвия будет праздновать Лиго!

Что же это за праздник, которого так ждут? Каковы его традиции? Что непременно нужно сделать в канун Яновой ночи?

Наступает день летнего солнцеворота, а это значит, что наступает самый долгий день в году. А ночь в праздник Лиго, к счастью, короткая. Почему к счастью? А есть такая легенда: ночь дарит волшебство всем! Если, конечно, хорошенько подготовиться. И найти папоротник. Как известно, папоротник не цветет, но в Янову ночь случается все! Старожилы говорят, что если найти цветок папоротника, то жизнь превратиться в сказку! Счастье, успех, любовь, богатство! Что пожелаешь!

Я не слышала, чтобы кто-то его отыскал, но то, что готовятся к празднику основательно – факт!

Есть потрясающие традиции, которые «достались» нам от предков. Например, канун Яновой ночи называют Травный (или Зеленый) день. В этот день девушки и женщины собирали цветы и целебные травы.

Только в этот день они имеют особую магическую силу. Но!!! Яновы травы нужно непременно собирать с утра, когда обсохла роса, или под вечер. Увы, днем не стоит этого делать… Теряются лечебные свойства.

Какие самые популярные Яновы травы в Латвии?

Конечно, ромашка, красный и белый клевер, красные маки, полынь, иван-трава, васильки, зверобой и т.д.

Эти травы являются целебными, а в канун Яновой ночи их полезные свойства усиливаются. Интересно, что всю эту красоту вплетают в венок! Венок – символ праздника. Его украшают ветками дуба, рябины. Дуб – символ долголетия, а рябинушка отпугивает злых духов.

А почему праздник называют Янова ночь (день)?

В древности Янис был божеством плодородия. И не только в Латвии, но и в других странах Европы. Днем обычно праздник именовался, как Лиго: было принято петь, танцевать, веселиться. И в песнях обязательно был припев «лиго, лиго, лиго». Что означало «лиговать», «ликовать», «праздновать».

«Лигование» наступало вечером встречей Яниса. Важными людьми на этом празднике были Янов отец с Яновой матушкой. Хозяин варил обязательно пиво, а матушка готовила, стряпала, пекла.

Сегодня принято печь пирог из рабарбара: хозяйка утром идет на рынок, долго выбирает сочный ревень, а потом уже готовит изумительный пирог!

Выбор ревеня для пирога

Вот такой пирог готовят на Лиго

Когда стол готов и наступил вечер, то обязательно разжигают костер – Янов огонь. И до утра все веселятся, поют песни и прыгают через костер. Говорят, что если влюбленные прыгнут через костер и не расцепят рук, то отношения будут долгими. А если бросить в огонь костра «заговоренные» вещи, то в дом придет счастье, а беды отступят. И еще один ритуал: в волшебную ночь мужчинам советуют искупаться нагишом, а женщинам покататься, тоже нагишом, по утренней росе. Ну если не очень хочется, то просто стоит пройтись по росе. Избавитесь от болезней.

Праздник Лиго имеет государственный статус, а это значит, что три выходных дня у латвийцев есть! И они пользуются ими «по полной»: уезжают за город, расслабляются и ищут цветок папоротника. По легенде, он цветет в Янову ночь. Возможно, именно в эту ночь кто-то найдет свое счастье. Как утверждают врачи, этот обычай улучшает демографическую ситуацию в стране.

Продолжение следует…