В Москве вылечились от коронавируса еще 2578 человек

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23 июня 2020, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]

Vyacheslav Madiyevskyi, globallookpress.com

В Москве еще 2 578 человек вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в столице выздоровели более 139 тысяч пациентов, у которых была выявлена новая инфекция.

Такие данные сегодня, 23 июня, утром привела заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Умерли в столице за сутки, по данным на вечер, 22 июня, 26 человек, у которых был подтвержден COVID-19.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян сообщил, что к концу июля ежедневная смертность из-за COVID-19 по России снизится в разы.

По его словам, самое сильное снижение будет наблюдаться в Москве и Московской области - в 2-3 раза. В большинстве субъектов РФ в концу второго летнего месяца ежедневная смертность из-за COVID-19 снизится в 1,5-2 раза. Эксперт уточнил, что в столице и Подмосковье пик эпидемии пройден. Большинство регионов России также достигли пика, вышли на плато.