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23 июня 2020, 08:39 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Почтовая марка расскажет о трудовом подвиге южноуральцев в годы войны

Новая почтовая марка из серии «Путь к Победе» иллюстрирует работу тружеников тыла. О ее появлении сообщили 22 июня в Федеральном агентстве связи и акционерном обществе «Марка».

Как сообщает агентство «Полит74», новая марка отлично иллюстрирует, почему Челябинск и Магнитогорск могут получить звание «Город трудовой доблести и славы». Напомним, на международное почетное звание претендуют двадцать российских городов. Южный Урал внес большой вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков. Половина всех двигателей для танков была выпущена в Челябинске, на заводе имени Калющенко выпускали легендарные «катюши», из магнитогорского металла был сделан каждый третий советский танк и каждый второй снаряд. На почтовой марке можно увидеть и тружеников тыла, и танки, и «катюши».

Отметим, что проголосовать за присвоение почетного звания родному городу можно будет в рамках всероссийского голосования по изменениям в Конституцию с 25 по 1 июля 2020 года.