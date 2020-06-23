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Очаг заболевания коронавирусом зарегистрирован в больнице в Тобольске. У 17 медиков подтвержден COVID-19

, 08:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Очаг заболевания коронавирусом зарегистрирован в больнице в Тобольске. У 17 медиков подтвержден COVID-19
pexels.com

Очаг заболевания коронавирусом зарегистрирован в Тобольске в областной больнице № 3.  В региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что в тобольской областной больнице COVID-19 подтвердился у 17 медиков.

Вспышка заболевания зафиксирована в терапевтическом отделении клиники. Специалистами Роспотребнадзора проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия (работа по выявлению контактных, их лабораторное обследование, изоляция и госпитализация заболевших, дезинфекция).
Днем ранее вспышка COVID-19 была зафиксирована на тюменской станции переливания крови: там вирус подтвердился у девяти сотрудников лаборатории. Всего в Тюменской области на данный момент зарегистрировано семь действующих очагов коронавируса.

За прошедшие сутки заражение коронавирусной инфекцией диагностировано у 47 жителей Тюменской области. Всего с начала пандемии коронавирус в регионе подтвердился у 2621 человека.

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