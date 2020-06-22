В Риге прошла акция в защиту геев

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22 июня 2020, 23:04 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

В Риге у посольства Польши состоялась акция в защиту секс-меньшинств. В пикете принимали участие молодые люди.

Девиз данной акции предельно прост: «В Евросоюзе нет места дискриминации!»

Напомним, что президент Польши Анджей Дуду в мае этого года заявил, что пропаганда ЛГБТ является более разрушительной идеологией, чем коммунизм. Правда, позже президент Польши в социальных сетях попросил прекратить «распространять дезинформацию».

Видимо, место для проведения акции выбрано было из-за этих соображений.

Как стало известно, 30 июня в 13 часов состоится пикет у посольства России в Риге против поправок к Конституции, которые позволяют президенту Владимиру Владимировичу Путину остаться у власти до 2036 года.