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Жительница Петербурга, поработавшая санитаркой в коронавирусном госпитале «думала, медицина – это что-то благородное»

, 22:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московский комсомолец

Жительница Петербурга, поработавшая санитаркой в коронавирусном госпитале «думала, медицина – это что-то благородное»
больница, фото: pexels.com

Жительница Петербурга Александра Марченко поделилась опытом работы санитаркой в коронавирусном госпитале. Во время пандемии COVID-19 российские больницы столкнулось с нехваткой кадров.  Врачи, медсестры, санитары требовались почти каждой больнице.

В Санкт-Петербурге временный госпиталь для ковидных больных открыли в «Ленэкспо» и в срочном порядке набирали медперсонал.

Александра Марченко из-за инфекции и закрытия компании оказалась без работы. Вот решила поработать санитаркой. Оформилась работать санитаркой по срочному трудовому договору. Новоиспеченной санитарке обещали минимальный оклад плюс доплаты – президентские и губернаторские надбавки. Она надеялась, что на 35 - 50 тысяч рублей кризис пережить можно.

19 мая вышла на смену. Никакого обучения не было. Санитары меняли памперсы пациентам, убирали огромное помещение «Ленэкспо», раздавали еду больным. В помещении «Ленэкспо» уже начались потопы. Воды набиралось по щиколотку, ноги у санитаров были постоянно мокрые. Даже пациенты возмущались потопами.

17 июня Александра получила часть оклада за май – 13 тысяч 117 рублей. На вопрос о доплатах в бухгалтерии ответили, что она «еще не санитар, только обучается, надбавки не полагаются». 3 июня на самостоятельно закончила курсы санитара дистанционно, оплатив 5500 рублей. Получила официальное свидетельство. Предъявив документ, услышала: «Вы в любом случае уже не успели на майские выплаты». За два дня до празднования Дня медика Александру уволили.

«Я думала, медицина – это что-то благородное, здесь не обманывают», - разочарована несостоявшаяся санитарка.

ИЧ

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