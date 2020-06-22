Более 20 тыс. человек станут наблюдателями на голосовании по поправкам в Конституцию

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22 июня 2020, 22:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Более 20 тыс. человек в Москве записались в корпус наблюдателей на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом журналистам сообщил куратор корпуса наблюдателей Общественного штаба по контролю и наблюдению за всероссийским голосованием в Москве Вадим Ковалев.

«У нас появился корпус по наблюдению, и в этом году этот корпус будет самым многочисленным. Сегодня у нас более 20 тыс. 300 человек, кто записался и по формальным критериям соответствует требованиям наблюдателей. Мы на два дня продлеваем окно возможностей для того, чтобы можно было попасть к нам в корпус наблюдателей для голосования по поправкам в Конституцию», - сказал Ковалев.

Он добавил, что более 4 тыс. наблюдателей уже были наблюдателями на предыдущих выборах.

Ковалев также отметил, что более половины наблюдателей за ходом голосования по поправкам в Конституцию РФ - женщины. «У нас среди наблюдателей порядка 65% - девушки и 35% - это мужчины. Вот такой у нас гендерный состав будет среди наших наблюдателей», - пояснил он.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.