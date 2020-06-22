Мишустин постановил обеспечить бесплатное питание ученикам младших классов

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июня 2020, 21:50 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об обеспечении бесплатным питанием всех учащихся с 1 по 4 класс школы. В документе указано, что в 2020 году субъектам на субсидирование программы направят 21,8 миллиарда рублей, в 2021 и 2022 годах — по 43,6 миллиарда.

В кабмине отметили, что "региональные власти за счет собственных средств смогут предоставлять школьникам дополнительное питание".

В пресс-службе правительства напомнили, что ранее бесплатное горячее питание полагалось только льготникам, после подписания правительственного постановления такая возможность появится у всех школьников с первого по четвертый класс.