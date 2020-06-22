Аргументы Недели →
Общество
13+
Российские туристы будут летать в Крым на снятых с производства канадских самолётах
22 июня 2020, 18:51
[ «Аргументы Недели» ]
Источник: Аргументы недели-Крым
Канадские Bombardier CRJ-100/200 разработаны в 90-ые прошлого века. На сегодняшний день сняты с производства.
Летать «Бамбардиры» будут из Курска, Брянска и Калуги по сезонному расписанию – с 23 июня по 22 октября 2020 года.
Пресс-служба симферопольского аэропорта сообщает, что время в пути составит два с половиной часа.
Редакция «Аргументы недели» поздравляет руководство российского авиапрома с этой новостью
Поддержите нас - единственный источник разума в это непростое время
ГБ