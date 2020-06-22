Российские туристы будут летать в Крым на снятых с производства канадских самолётах

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22 июня 2020, 18:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Канадские Bombardier CRJ-100/200 разработаны в 90-ые прошлого века. На сегодняшний день сняты с производства.

Летать «Бамбардиры» будут из Курска, Брянска и Калуги по сезонному расписанию – с 23 июня по 22 октября 2020 года.

Пресс-служба симферопольского аэропорта сообщает, что время в пути составит два с половиной часа.

Редакция «Аргументы недели» поздравляет руководство российского авиапрома с этой новостью