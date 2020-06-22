Очевидцы-россияне раccказали о гибели 18-летней блогерши на Бали

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22 июня 2020, 18:18 [ «Аргументы Недели» ]

Блогер Анастасия Тропицель, фото: nastyatropi / Instagram

Россиянин Артем стал свидетелем последствий ДТП, в котором на Бали погибла 18-летняя блогер из России Анастасия Тропицель. Артем живет на острове, и в этот день он ехал по скоростному шоссе в супермаркет, когда увидел аварию с участием мотоциклистов.

Он оказался около места происшествия буквально через несколько минут после ДТП. По его словам, он увидел разбитый мотоцикл и стоящий рядом еще один байк. "Около лежащего возле бордюра тела сидел парень с совершенно пустыми глазами. Еще один человек сидел на бордюре", — цитирует Артема РБК. Россиянка, живущая на Бали также подтвердила, что на месте аварии были еще два молодых человека, они не пострадали. По ее словам, спортивный мотоцикл разбился и лежал чуть подальше.

Примерно в это же время в районе места аварии оказалась живущая на Бали гражданка Украины. По словам девушки, когда она проезжала мимо, погибшая девушка лежала на асфальте без признаков жизни. "Я видела ее в метре-полутора от себя. Разбитый байк был в метрах 50 от места, где лежала Настя, у обочины", — уточнила украинка.

Анастасия Тропицель известна в соцсетях. Она в 15 лет набрала миллион подписчиков и заработала миллион.