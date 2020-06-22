И БАДы съесть, и в губернаторское кресло сесть

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июня 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели», Сергей ГРИНЁВ ]

Александр Прокопьев, фото: соцсети

Александр Прокопьев – фигура в Госдуме заметная. Представитель от Сибири регулярно оказывается в топ-100 богатейших чиновников. Например, в 2017 году парламентарий, который начал свою политическую карьеру всего в 25 лет, задекларировал доход в 92,7 млн рублей. Впрочем, Илоном Маском от политики его не назвать, скорее маменькиным сынком – за реальными доходами депутата и спонсором карьеры стоит его мать, Лариса Прокопьева. Ей принадлежит крупнейший производитель биологически активных добавок в России ­– компания «Эвалар». Доведут ли её деньги сына до губернаторского кресла и как действует эта корпократия?

Единственное что роднит А. Прокопьева с основателем SpaceX – умение при больших тратах оставаться на плаву. Различие только в том, что в случае с парламентарием цели более приземлённые, а все деньги, которые тратятся на политический PR возвращаются в его же карман. Каким же образом?

В 2015 году, аккурат под выборы в Госдуму, создаётся Фонд Александра Прокопьева. История в наше время обычная – через него выделяются деньги на всякие плюшки для региона и адресную помощь для избирателей. Получаем простой психологический эффект – тяжело кусать руку, которая тебя кормит и, таким образом, фактически покупаются голоса избирателей.

Степень благотворительности фонда можно легко проследить по отчётности. Например, в год, когда проходили выборы в Госдуму, было потрачено 18,5 млн руб., тогда как в 2019-м всего 8,3 млн. Вряд ли это из-за того, что в Алтайском крае стало жить вдвое лучше и веселее, просто выбирать Прокопьева нужно не каждый год.

Также из отчёта Минюсту можно узнать, что деньги в фонде – исключительно целевые поступления от российских коммерческих организаций. Каких конкретно не указано. Но вряд ли кто-то питает большую слабость к политической судьбе А. Прокопьева, чем «Эвалар» Ларисы Прокопьевой. Впрочем, если ещё кто-то спонсирует фонд парламентария, то это практически грабёж средь белого дня.

Дело в том, что приличная часть денег фонда уходит на рекламу благотворительный акций. Причём работа фонда освещается в изданиях, которые входят в холдинг «Сибирская медиагруппа» – региональные алтайские «Комсомолка», «Московский комсомолец», «АиФ» и журнал «Политсиб.Ру». Неожиданно, но «Сибирская медиагруппа» принадлежит семье Прокопьевых. Получается замкнутая система, в которой деньги выделенные на PR тупо перекладываются из кармана в карман.

Эти самые издания в апреле стали бомбить медиапространство о том, что фонд Прокопьева, в тяжелейшее коронавирусное время стал раздавать будущим медикам, поликлиниками и больницам Алтая антисептики. Цифры впечатляли – более 100 тыс. флаконов. Однако и здесь во внешне добром деле скрывался точный расчёт. Никто не скрывал (это видно и на фотографиях), что антисептики произведены компанией «Эвалар». Есть предположение, что коммерческая компания чуть ранее произвела огромное количество антисептиков в попытке банально заработать на всеобщем ажиотаже. Однако партия дезинфектора была готова, когда его дефицит в аптеках и магазинах был ликвидирован. И кому теперь нужны мелкие флакончики за 130 рублей? Тут на выручку спешит Фонд Прокопьева. На свои деньги он закупает у «Эвалара» антисептики и раздаёт страждущим. Ловкость рук и никакого мошенничества. Антисептик сбыли, PR получен, все деньги «Эвалара» остаются внутри активов. Вечный двигатель!

Для понимания масштаба цинизма можно посмотреть на статьи расходов Фонда Александра Прокопьева в 2019 г. Лишь треть потраченных денег идёт на реальное дело! Так, на содействие в области физической культуры и спорта было выделено около 1,3 млн., а на патриотическое и духовно-нравственное воспитание 10 тыс. руб. При этом на «управленческие расходы» ушло 1,5 млн и на PR аж 4,1 млн! Если кто-то кроме «Эвалара» спонсирует это фонд, то для них плохие новости.

То, что больше всего денег уходит на пропаганду спорта (и так мало на патриотизм) – неудивительно. Александр Прокопьев – член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. В экспертном совете своего фонда молодой депутат даже собрал коллег по Госдуме и мастодонтов от спорта – Н. Валуева, В. Третьяка, А. Карелина. Однако интересы Прокопьева крутятся не вокруг традиционных видов спорта, а в киберспорте.

Казалось бы, всем очевидно, что киберспорт был принят в спортивную «семью» из-за того, что в нём крутятся очень большие деньги. А не потому, что занятие им положительно влияет на здоровье молодёжи. Если традиционный спорт в массовом сегменте не сулит травм профессионалов, то в случае с киберспортом последствия для киберспортсменах и игроманов одинаковые – гиподинамия, ожирение, потеря зрения.

Так что учреждённый фондом Прокопьева турнир о киберспорту Altay Open Cup ничего общего с популяризацией здорового образа жизни не имеет. Тем интересней то, что в августе 2019 года в Москве была зарегистрирована некоммерческая организация – Ассоциация производителей индустрии компьютерного спорта (АПИКС).

Если посмотреть на российский спорт, то легко заметить, кто и чьи люди играют первую скрипку в футболе и хоккее – одних из самых коммерчески прибыльных. Но эти ниши уже заняты, в этот элитарный клуб с БАДами не пробиться. Остаётся организоваться собственный. Пока во власти лишь раздумывают над перспективами киберспорта, другие начали ковать железо ещё до того, как туда польются деньги госкорпораций и олигархов. Ведь неплохо бы, чтобы эти деньги текли в правильные карманы.

Спрашивается, а каким боком в этой истории А. Прокопьев? Обоими. Например, исполнительный директор в АПИКС и её соучредитель – Станислав Суровцев. По совместительству член Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и уже многие годы помощник А. Прокопьева.

Второе действующее лицо в АПИКСе – Александр Жестков. Мало того, что он вместе с Прокопьевым учился в медакадемии, так ещё и в предыдущем составе ГД был его помощником. После его ухода с должности семья Прокопьевых не забыла Жесткова. Сейчас он занимает пост исполнительного директора саморегулируемой организации «Союз производителей БАД к пище» (СРО БАД). Эта компания известна тем, что в последнее время регулярно наезжает на крупнейших производителей и распространителей БАДов. В частности, на iHerb, известнейший интернет-магазин БАДов, из-за чего Роскомнадзор вносил их сайт в список запрещённых. Представители iHerb в России без всяких стеснений заявили о том, что это попахивает недобросовестной конкуренций.

В Союз производителей БАД входят входят Herbalife, «Эвалар», Oriflame, Pfizer, Amway и другие компании. Как раз те, у кого iHerb отбирает клиентов.

Так что теоретически АПИКС – это такой свой СРО БАД в мире киберспорта, который будет «мочить» всех наглецов, которые мешают складываться монополии и контролю финансов со стороны одной семьи.

Вопрос, зачем все эти телодвижения, если семья Прокопьевых и так себя недурно чувствует? Всё просто – «Хочу быть царицею морской!». Совпадение ли, но избирательную кампанию для Прокопьева вёл скандально известный политтехнолог Илья Спокойнов-Митькин, которого в 2017-ом задержали за мошенничество. Долгое время он действовал по отработанной схеме – делал своего кандидата губернатором, а взамен получал должность советника, на которой пилил бюджетные деньги. С Прокопьевым фокус не удался – Спокойнова-Митькина посадили. Впрочем, до этого он успел убедить молодого кандидата развязать грязную информационную войну против тогдашнего главы Алтайского края Александра Карлина. Карлин в 2017-ом ушёл в отставку, а его пост достался не борцу с «драконом» Прокопьеву, а Виктору Томенко.

Впрочем, аппетит приходит во время еды, тем более победа была так близка. Своих попыток стать главой региона Прокопьев не оставил. Конечно, сейчас он всячески поддерживает тёплые отношения с Томенко, но при первом же проколе нынешнего руководителя БАДовая семья попытается ужалить Томенко и занять его место. Иначе зачем весь этот PR?



