Челябинск и Магнитогорск претендуют на звание «Город трудовой славы»

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22 июня 2020, 17:23 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Проголосовать за родной город можно будет на в дни общероссийского голосования по вопросам внесения изменений в Конституцию РФ.

Как сообщали «Аргументы недели»принять участие в голосовании можно будет с 25 июня по 1 июля на специальных участках для голосования. Помимо Челябинска и Магнитогорска на звание «Город трудовой славы» претендуют еще 20 российских городов, среди них — Иркутск, Пенза,Ульяновск, Нижний Новгород, Самара. Звание присваивается городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Напомним, ранее власти обращались к южноруальцам с просьбой поддержать эту инициативу.

«Половина всех двигателей для наших танков выпущены здесь, Челябинске. На заводе имени Колющенко производились «катюши». Из магнитогорского металла был сделан каждый третий советский танк и каждый второй снаряд. Можно привести еще множество цифр и примеров трудовой доблести, проявленной работниками машиностроительных и металлургических заводов, энергетиками, шахтерами, южноуральцами самых разных профессий», — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Я считаю, что наш город достоин такого звания, челябинцы делали все, чтобы приблизить победу, — сказал Алексей Бетехтин, министр культуры Челябинской области газете «Вечерний Челябинск». — Я буду голосовать за Челябинск».