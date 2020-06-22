Лиепая: семь героических дней

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22 июня 2020, 17:08 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Лиепая, фото автора

Красивый латвийский портовый город Лиепая расположен на западном побережье Балтийского моря. Солнце, пляж, туристы, развлечения. Уютно и спокойно. Это сейчас. А 22 июня 1941 года Лиепая первая приняла удар от фашистских захватчиков. И выдержала этот удар! Семь героических дней небольшой городок сопротивлялся оккупантам. Сопротивлялся тогда, когда Рига встречала солдат Третьего Рейха.

Поистине, Лиепая – город-герой. Его еще называют «латвийский Брест». Вот только о тех днях и героическом подвиге «не принято» говорить в Латвии. Эту страницу истории, увы, забыли. Зато не забыли чествовать латышских легионеров СС.

Что происходило 22 июня 1941 года в Лиепае?

Специально для «Аргументов Недели» интервью с историком, полковником КГБ ЛССР в отставке.

-Почему же в Латвии принято молчать о тех героических днях в Лиепае?

-Почему молчат? Это история нашего государства. Действительно, Лиепая приняла удар первых дней войны. Это город – пограничная территория. Портовый город. 22 июня 1941 года 291-я немецкая дивизия начала наступление на Лиепаю. В 4 часа 20 минут утра Лиепаю уже бомбили шесть немецких самолетов.

-Люди сразу поняли, что началась война?

-Нет. Думали, что проходят испытание новых самолетов. Те, кто работал – продолжал работать. Паники большой не было. Чем Лиепая была выгодна немцам? Порт. Авиационный аэродром. Но главное!!! В Лиепае находилась база военно-морского флота СССР. И по плану «Барбаросса» все это следовало уничтожить.

-Сколько дней Лиепая держала оборону?

-Семь дней. И в первые дни оборона была успешной: уничтожен вражеский бронепоезд. Поймите, задача немцев – занять город, а советские солдаты должны были отстоять город любой ценой. Бои шли серьезные. И потери серьезные. Я изучал, что потери немецкой армии составили приблизительно пять тысяч человек.

-Насколько я знаю, но и простые люди принимали участие в боях, и сражались самоотверженно. Это так?

-Да, есть такая информация. Были люди, которые встали на защиту города. Повторяю, бои были тяжелые. Немецкая армия рассчитывала взять город за несколько часов, но не получилось. Продержались семь дней. Поймите, немецкие солдаты были готовы и хорошо оснащены, что нельзя было сказать о Красной армии. Была неожиданность, растерянность… Знали, что надо город защищать, но долго не было распоряжений из Москвы. 29 июня Лиепая была захвачена немцами полностью.

-Простите, но я недавно узнала об этих героических днях. Это справедливо?

-В истории много белых пятен. Практически нет документов в латвийских и российских архивах. К сожалению. А вот в немецких архивах есть. Немцы – народ точный. Все и везде фиксировали. Возможно, мы и увидим когда-нибудь документы о тех днях. Мало, очень мало документов…

Пусть мало, но память – уникальная вещь. Есть люди, которые помнят те семь огненных дней. И подвиг тех, кто отстаивал свой город до конца! И поклон им на веки вечные!