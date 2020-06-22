Живые мишени. Под Петербургом задержали экс-депутата, расстрелявшего семью с ребенком на озере

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22 июня 2020, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]

В поселке Мельниково Ленинградской области экс-депутат Илья Русинов устроил стрельбу по людям. Вся вина семьи, на которую «поохотился» бывший народный избранник, в том, что они проплывали на лодке мимо его дачного участка на берегу озера Любимовское.

В итоге женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, получив множественные ранения. Ее муж и 14-летняя дочь не пострадали. «Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего молодого человека, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)», — сообщается на сайте Следственного комитета России.

По версии следствия, 20 июня подозреваемый «на почве внезапно возникших неприязненных отношений к ранее ему незнакомым гражданам» выстрелил в семью, которая проплывала на лодке мимо его дачного участка, пишет «Лента.ру».