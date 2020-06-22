На скамье подсудимых - депутат Мосгордумы. В столице идет суд об организации массового несанкционированного мероприятия

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22 июня 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Сегодня слушается дело об организации массового несанкционированного мероприятия в Москве. Обвиняемая – депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева. Редко в нашей стране на скамьях подсудимых оказываются депутаты, но если они на самом деле хотят помочь людям – то запросто.

18 февраля Енгалычева встретилась с москвичами, протестующими против захвата территории за пределами стройплощадки на Мичуринском проспекте. «Был захвачен газон, выкорчеваны кусты, посаженные жителями, тут же стояла детская площадка с качелями жителей, а ранее стояла бронемашина БРДМ, здесь мы всегда встречались с жителями и 18 февраля у меня, как депутата, был запланирован прием избирателей», - написала депутат в социальных сетях. Депутата обвинили в незаконном организации митинга, составили протокол и теперь будут разбираться в суде.

А люди, как оказалось, протестовали не зря – рабочие этого же застройщика Самвела Карапетяна устроили настоящее ЧП. Как пишет канал «Readovka», в районе Раменок при рытье котлована они разрушили вкопанные в землю цистерны с ГСМ, и тонны нефтепродуктов попали в грунт. Устраняли "косяк" в лучших традициях компании «Ташир» - сливали в канализацию.

Местные жители опасаются, что жидкость попадет в грунтовые воды, но оценивать ущерб при этом никто не собирается. МЧС запуталось даже не в замерах почвы, а в том, были ли они вообще проведены. У соответствующих ведомств не возникло ни одного вопроса к застройщику. Зато на скамье подсудимых – депутат.